Direktor Simfonijskog orkestra Svetozar Vezenković kome je u subotu potvrđeno da je pozitivan na virus „korona“ kaže za „Novosti“ da se dobro oseća i odbacuje mogućnost da su se on i njegov kolega zarazili zbog gostovanja operskih pevačica iz Italije iako su to potvrdili zvaničnici.- Jedna je došla iz Italije krajem februara a druga je pre koncerta u Nišu provela tri meseca u Sofiji tako da nije postojala opasnost da prenesu zarazu. Zato smo i nismo otkazali koncert. Nikada ne bih ugrozio zdravlje svojih kolega ili publike tako da sam istovremeno i otkazao gostovanje još nekih muzičara iz Italije jer sam procenio da bi to bio rizik, tvrdi Vezenković kome smeta to što se piše da je „Simfonijski orkestar novo žarište epidemije“ jer prema njegovim rečima zarazu je mogao da donese bilo ko iz publike.On takođe negira glasine da su neki članovi orkestra nastupali na svadbi gde je bila prisutna i Nišlijka iz Lugana.Iako je Niš posle Beograda trenutno najugroženiji po broju obolelih utisak je da se preventivne mere ne poštuju dovoljno čak i u slučajevima gde postoji realna opasnost. Upravnica zgrade na Trgu kralja Aleksandra Radica Đ. još prošle nedelje je upozoravala da suprug zaražene poštarke ne poštuje kućni karantin, da šeta po gradu i koristi gradski prevoz.- U ponedeljak oko 14.15 minuta i njega je odvezla hitna pomoć jer su se javili simptomi. Od 11. do 16. marta mogao je da ugrozi sve iz njegove okoline. Jedino se uzdam da su mere dezinfekcije koje smo sproveli još 11. marta bile efikasne, kaže upravnica.Pojavila se u ponedeljak i vest da ima zaraženih i među prodavnicima jednog posećenog tržnog centra koji je juče takođe bio otvoren.Dobra vest je da u Nišu ima toalet papira ali nema brašna. Jedna od prodavaca u „Lidlu“ kaže da imaju dovoljne količine brašna ali da se rafovi odmah isprazne i da to čine jedni isti ljudi pa sumnjaju da oni preprodaju ovaj artikal.- Ne možemo da ograničimo količinu koju će kupiti ali smo i prijavili nadležnima ovu pojavu, kažu u „Lidlu“.Zaštitnih maski nema u apotekama a prema rečima Radojka Matića, direktora Apotekarske ustanove Niš oni su još prošle nedelje naručili i avansno platili potrebne količine.- Urgirali smo i kod vrha države jer je Niš jedan od najugroženijih gradova da budemo među prioritetima. Znam da su naši građani uplašeni i činimo sve da ih nabavimo. Evo, ja na stolu ima dve, pa ako nekome treba mogu da mu ih ustupim, kaže direktor.