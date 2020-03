Tanjug | 16. mart 2020. 18:13 | Komentara: 0

U REPUBLICI Srbiji je do 18 časova 16. marta 2020. godine registrovano ukupno 57 potvrđenih slučajeva COVID 19.





Do 18 časova 16. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 316 osoba koje su ispunjavala kriterijume definicije slučaja.

Od poslednjeg izveštaja do 18 časova, 16. marta 2020. godine testirani su uzorci 15 osoba od kojih su 2 pozitiva i 13 negativnih na novi korona virus.





ČETIRI PACIJENTA U KC VOJVODINE

U KC Vojvodine leče se četiri pacijenta obolela od korna virusa, izjavila je danas direktorka tog centra Edita Stokić i naglasila da o njima brine poseban multidisciplinarni tim lekara koji njihovo stanje prati 24 sata dnevno. Stokić je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekla da se nulti pacijent iz Bačke Topole i dalje na nalazi na infektivnoj klinici u KC Vojvodine, da se njegovo zdravstveno stanje popravlja i da se on dobro oseća.

Kako je navela, drugi pacijent iz okoline Novog Sada nalazi se u poluintenzivnoj jedinici u KC Vojvodine, njegovo zdrvavstveno stanje je bolje tj. rengenski nalaz na plućima pokazuje značajnu regresiju.

Stokić je dodala da je pacijent iz opšte bolnice Kikinda, odmah nakon prijema postavljen na mehaničku ventilaciju zbog teških promena na plućima.

"Od njegovog prijema do danas je njegovo stanje nepromenjeno", rekla je Stokić.

Ona je navela da je četvrti pacijent poslednji stigao na jedinicu intenzivnog lečenja u infektivnoj klinici KC Vojvodine.

On je, kako je objasnila, nakon dva dana hospitalizacije, postavljen na mehaničku ventilaciju, i tamo se i dalje nalazi s obzirom na to, kako je objasnila, da je nakon prijema došlo do pogošanja njegovog stanja na plućima.