14. mart 2020.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković objasnio je večeras da jedan pacijent koji je pušten iz KC Vojvodine nije imao virus korona ."Mi svaki dan održavamo konferencije, molimo građane da nas slušaju. Pacijent nije izlečen, jer nije ni imao korona virus i ne treba praviti senzacionalističke priče. Lečenje od ovog virusa je dugotrajan proces i ne može da se reši preko noći", rekao je Gojković za TV Pink.Govoreći o stanju četvoro pacijenata koji leže u KC Vojvodina, Gojković je rekao da je njihovo stanje nepromenjeno od kako su hospitalizovani sa, kako kaže, "delimičnim poboljšanjem".Prema njegovim rečima, epidemiloška situacija u Srbiji je pod kontrolom i dodaje da u se u Vladi Srbije ceo dan održavaju sastanci sa kriznim štabom, radnim telima, epidemiolozima, infektolozima i pulmolozima, te da se stanje analizira iz sata u sat.Gojković ističe da je Srbija izdržala "prvi udar" od pojave korona virusa, dodajući da za osam dana, od kada je prijavljen prvi slučaj u našoj zemlji, imamo samo 41 zaraženu osobu."Sada ulazimo u drugu fazu, a to je faza u kojoj nam je najneophodnija svest građana da svi oni koji su imali kontakt sa zaraženima ili imaju blage simptome respiratorne infekcije ostanu kod kuće i da se samoizoluju kako se zaraza ne bi širila", poručio je Gojković.Ističe da zbog toga zdravi ljudi moraju da jačaju svoj imunitet kroz bolju ishranu i više sna, kako bi se organizam lakše izborio sa virusom."Ukoliko to radimo, mi nećemo imati problema, nećemo razvijati teže kliničke slike. Teže kliničke slike se dešavaju samo, i najčešće, kod starijih pacijenata, njih moramo da zaštitimo, oni su meta koju mi štitimo i to je osnovno u ovoj drugoj fazi", naglasio je Gojković.