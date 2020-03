Tanjug | 12. mart 2020. 15:47 | Komentara: 0

Danas je 17 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića.





Premijerka Ana Brnabić i ministri položili su danas venac na mestu na kojem je izvršen atentat na nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je ubijen 12. marta 2003. godine prilikom ulaska u zgradu Vlade u Nemanjinoj ulici.





Poštu su odali i članovi Demokratske stranke, koji su vence položili na Novom groblju u Aleji velikana, gde je Đinđić sahranjen.

Sadašnji predsednik demokrata Zoran Lutovac, položio je venac zajedno sa članovima stranke, a isto to učinio je i Đinđićev nekadašnji stranalki kolega, danas lider Nove stranke, Zoran Živković.





Na grob nekadašnjeg premijera od jutros pristizali i mnogobrojni građani koji su palili sveće i ostavljaju cveće

Članovi kabineta ubijenog premijera položili su danas cveće i na spomen ploču u dvorištu Vlade Srbije.





Nekadašnje ministre, među kojima su bili Aleksandar Vlahović, Branislav Lečić, Slobodan Milosavljević, Srđan Popović, Kori Udovički i drugi, predvodio je predsednik Nove stranke Zoran Živković.





Na mesto ubistva nekadašnjeg premijera cveće je položila i delegacija Liberalno-demokratske partije, predvođena predsednikom Čedomirom Jovanovićem.





















Jovanović je novinarima rekao da je ovaj 12. mart veoma čudan, jer, kako je kazao, prvi put neće biti “Šetnje za Zorana”, koja je, inače, otkazana zbog situacije sa korona virusom u zemlji.

























-Zorana je Srbija zavolela kada ga je izgubila. Dok je bio živ, više je verovala u laži o njemu nego u ono što je on radio i govorio. I danas kada obeležavamo 17-godišnjicu neželjenog rastanka i večnog gubitka, mogu da vam kažem da je u tom 12. martu napisano mnogo više laži od istine i da je više izgubljeno nego nadoknađeno od onog što smo morali da radimo dok je bio živ - rekao je Jovanović.

























On je ocenio da društvo još luta, ali da nikad neće odustati od ideja koje se, kako kaže, prepoznaju “u onome što vidimo kada pomislimo na njega”.





















- On je bio veći od politike i stranke. Uskoro ću ja biti stariji od njega, ali to ne znači da su ideje koje su nas spajale godinama izbledele Ili prevaziđene. Baš naprotiv. To što sam gotovo sam došao ovde govori o velikoj istini da je više nego ikada Srbiji potrebna ta jedna kolona u kojoj ćemo stati čuvajući naše zizvoite, budućnostunaše dece, mir i onu malu sreću koje postanemo svesni tek kada je izgubimo - rekao je Jovanović i na kraju zaključio "Težak dan".





















