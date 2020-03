E. V. N. | 10. mart 2020. 21:44 | Komentara: 0

DVE zaražene žene i jedan muškarac - bilans je za utorak kada je reč o virusu korona. Zarazu im je, kako saznajemo, prenela žena našeg porekla iz Švajcarske. Žene, inače zaposlene u istoj firmi, u poslovnoj zgradi u Knez Mihailovoj ulici, sa njom su se srele na seminaru u Nišu. Kada je kod nje, po povratku u Švajcarsku, potvrđena bolest, utvrđeno je sa kim je sve bila u kontaktu, svi su testirani, a kod dve Beograđanke potvrđena je infekcija virusom kovid-19. Slučaj obolelog muškarca potvrđen je sinoć u 18 časova. Sve troje su van životne opasnosti i smešteni su na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije. Tu se leči i kineski državljanin, čija bolest je otkrivena dan ranije, a koji je zaposlen u predstavništvu kineske kompanije u velikoj poslovnoj zgradi na Novom Beogradu. Ovaj kineski državljanin, kako saznajemo, sam se javio na pregled u jednu od velikih privatnih zdravstvenih ustanova, u Beogradu. Lekari su unapred obavešteni zbog kojih simptoma i sa kojom sumnjom dolazi, pa ga je zdravstvena ekipa sačekala u kompletnoj zaštitnoj opremi. Posle pregleda preduzete su sve neophodne mere dezinfekcije.

- Pacijenti zaraženi virusom korona, koji se leče na Infektivnoj klinici KCS, nisu životno ugroženi i dobrog su opšteg stanja - rekao je direktor te klinike Goran Stevanović.

On je naveo da zaraženi pokazuju kliničke znake "umereno teške forme bolesti":

- Svi imaju respiratorne tegobe i početne znake zapaljenskih promena na plućima, što je uobičajeno za ovu formu bolesti. Dobrog su opšteg stanja, ne nalaze se u jedinici intenzivne nege, već na odeljenju opšteg tipa, ali u sistemu stroge izolacije. U ovom trenutku niko od naših pacijenata koji su pozitivni nije životno ugrožen.

Dr Stevanović ovu izjavu dao je u trenutku kada se na klinici lečilo troje zaraženih pacijenta.

Oko Infektivne klinike u utorak je sve delovalo uobičajeno, a zaposlene smo zatekli u dnevnoj rutini. Na odeljenje izolacije ulazi isključivo osoblje koje je tu zaposleno, a hranu za pacijente im, samo do ulaznih vrata, donose servirke. Do karantina gde leže troje pozitivnih na virus korona hrana se doprema iz posebne kuhinje. Servirke samo donesu hranu do zgrade, a sestre je daju pacijentima. One i peru i sterilišu prljavo posuđe. Većina medicinskog osoblja na ovoj klinici, a slična situacija je u celom Kliničkom centru, ne nosi zaštitnu odeću. Tek poneko ima jednokratnu zaštitnu masku. Pacijenti su, međutim, i bez njih. Inače, u poliklinici Kliničkog centra Srbije u utorak su čekaonice bile praznije nego obično. Pacijenti različito reaguju, od zabrinutosti do potpune ravnodušnosti prema novom virusu.

Poslovne zgrade u Knez Mihailovoj i na Novom Beogradu, u kojima rade zaraženi / Foto I. Marinković

Situacija je stabilna i u Kliničkom centru Vojvodine, gde se leči prvozaraženi I. Đ. iz Bačke Topole, za kog u KCV kažu da je u stabilnom stanju. Pod nadzorom je i dalje sedmoro medicinskih radnika u Subotici, koji su prvog pacijenta zaraženog virusom najpre lečili.

Kompanije u Beogradu u kojima radi troje zaraženih uvele su meru rada od kuće za sve ostale zaražene. Čak i neke firme koje se nalaze u istim zgradama poslale su radnike kući.

U mnogim firmama privatnog sektora razmatra se opcija rada od kuće do 1. aprila, a higijenski uslovi podignuti su na još viši nivo i nabavljena su dodatna dezinfekciona sredstva.

Od samog pojavljivanja virusa, kako nam je nezvanično potvrđeno u multinacionalnom preduzeću, za koje oboleli Kinez radi, uvedene su pojačane mere predostrožnosti. Svi koji su dolazili iz Kine boravili su po dve nedelje u karantinu, a saradnici pristigli iz manje rizičnih zemalja po nedelju dana. Takođe, radnicima je redovno, na dva dana, merena temperatura. Zato nikome nije jasno kako se virus "potkrao". Mere predostrožnosti podigle su i kompanije sa čijim zaposlenima je zaraženi Kinez poslednjih dana imao poslovne sastanke.

Zbog novonastale situacije Vlada Srbije odlučila je u utorak da ograniči ulazak u zemlju stranim državljanima iz ugroženih područja. Prema rečima premijerke Ane Brnabić, to se odnosi na putnike iz ugroženih područja Italije, delova Švajcarske, delova Kine, Irana i Južne Koreje.

Ona i predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv novog virusa. Vlada je donela i preporuku striktnog poštovanja zabrane putovanja zaposlenih u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite u zemlje sa intenzivnom transmisijom kovid-19, kao i žarištima epidemije.

Ministarstvo zdravlja objavilo je da u slučajevima sumnje na virus korona nije potrebno ići u dom zdravlja ili bolnicu, niti šetnjom i sličnim aktivnostima izlagati druge potencijalnim rizicima, već se treba javiti dežurnom epidemiologu na objavljene brojeve telefona.

Putnici iz Ciriha na beogradski aerodrom u utorak stigli sa maskama / Foto K. Mihajlović

Kompanija "Er Srbija" saopštila je odmah da će sprovesti odluku Vlade kojom se zabranjuje, odnosno ograničava, dolazak u Srbiju stranim državljanima koji putuju iz zaraženih područja. Na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" u utorak su, u 14 časova, redovnim letom iz Ciriha stigli malobrojni putnici. Termovizijske kamere nisu registrovale nijednog sa povišenom temperaturom, ali su putnici uglavnom nosili maske. Iako su doputovali iz zaraženih područja, pojedini su nam rekli da se ne plaše virusa.

- Ne plašim se virusa korona, i sam sam zdravstveni radnik - rekao nam je Jovan J. - Iz Švajcarske sam došao u Srbiju zbog privatnih obaveza, ne iz straha. Za nedelju dana se vraćam tamo i ne strahujem.

Slično razmišlja i Vesna K., koja je stigla istim letom.

- Nemam strah od virusa! Došla sam u Beograd jer moram, nisam pobegla zbog zaraze. Masku sam nosila tokom leta iz predostrožnosti, a skinuću je čim izađem iz zgrade aerodroma.

U isto vreme na aerodrom u Nišu sleteo je avion iz Bergama sa 39 putnika, od kojih 10 nije prošlo carinu. Reč je o stranim državljanima kojima je privremeno zabranjen ulazak u Republiku Srbiju. Prema našim informacijama, oni su istim letom vraćeni nazad za Italiju dok je preostalih 29 putnika, inače državljana Srbije, prošlo pasošku kontrolu, a kako saopštavaju iz "Aerodroma Srbije", brigu o njima odmah po izlasku iz aviona preuzeli su predstavnici inspekcije Ministarstva zdravlja. Njima je dat savet da narednih 14 dana izbegavaju da izlaze iz kuće.



U Poliklinici KCS u utorak je bilo manje pacijenata nego obično

PANDEMIJA SVE REALNIJA

KADA se virus ustalio u toliko zemalja, pretnja od pandemije postala je vrlo stvarna - rekao je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejsus. - Ali to bi takođe bila i prva pandemija u istoriji koja bi mogla da se kontroliše. Nismo ostavljeni na milost i nemilost ovog virusa. Naša velika prednost jeste da odluke koje svi donosimo mogu uticati na smer ove epidemije.

On je napomenuo i da se od 80.000 prijavljenih slučajeva u Kini, više od 70 odsto ljudi oporavilo i otpušteni su kućama. Rekao je i da je od svih dosadašnjih slučajeva 93 odsto iz samo četiri zemlje.

PREPORUKE ŠKOLAMA

MINISTARSTVO prosvete uputilo je posebne preporuke direktorima škola, u kojima je navedeno da je potrebno redovno održavanje školskog prostora, provetravanje i čišćenje učionica i dvorišta, pražnjenje korpi za otpatke, uz korišćenje rukavica, pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata i površina klupa, redovno snabdevanje tečnim sapunom toaleta, učionica i trpezarija. Naveli su i detaljne higijenske preporuke za učenike i nastavnike.