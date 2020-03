Novosti Online | 07. mart 2020. 17:43 | Komentara: 0

Državljanin Srbije Konstantin Novaković "zarobljen" je u Iranu zbog širenja koronavirusa, koji je u toj zemlji do sada odneo više od 120 života.

Konstantin Novaković u Iran je otputovao turistički 23. januara i planirao je da ostane mesec dana. Koronavirus je, međutim, počeo da se širi, pa je Konstantin ostao "zarobljen" u pustinjskom gradu Jazdu.



"Već kad sam kretao spominjalo se to u Kini i nisam očekivao da će doći ovde i razviti se tako brzo", priča Konstantin.



U Iran je stigao autobusom, preko Istanbula. Tako je, kaže, planirao i da se vrati u Srbiju, ali su susedi Irana počeli da zatvaraju kopnene prelaze zbog širenja koronavirusa.



Kako bi obezbedio povratak u Srbiju, kupio je avionsku kartu za Beč za 28. mart pošto između Beograda i Teherana ne postoji direktni let.



Sada je problem, kako kaže, što ostaje bez novca, a iz hostela je tri puta izbačen nakon državne naredbe da se hoteli zatvore.



"Problem je gde boraviti, dosta je panike i lažnih informacija. Neki gradovi se zatvaraju, oblasti Arak i Mazargan, na severu. Kruže i informacije da će više gradova biti zatvoreno, što može da me dovede do situacije da ne mogu da se krećem, da zakasnim na avion", objašnjava Konstantin za RTS.



Nosi masku, kao i većina ljudi u Iranu, gde su zatvorene škole, univerziteti, brojne turističke atrakcije.



"Trudim se da se ne krećem mnogo, hostel je svojevrsna baza za putnike koji se nalaze u sličnoj situaciji", navodi Konstantin.



Prema njegovim rečima, Ambasada Srbije u Teheranu upućena je u njegov slučaj i u kontaktu je sa ambasadorom Draganom Todorovićem.

(RTS)