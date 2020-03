Tanjug | 06. mart 2020. 14:32 | Komentara: 0

PANČEVO - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da je bezbednosnim službama naložio da se pripreme da, u slučaju eskalacije migrantske krize i ogromnog priliva izbeglica, hermetički zatvore granice Srbije.





"Izdao sam nalog Vojsci Srbije, zamolio i biro za saradnju sa svim službama bezbednosti, MUP i BIA, da pripreme sve planove, Vladi Srbije takođe naložio da se, ukoliko bi došlo do ugrožavanja bezbednosti i sigurnosti Srbije, granice hermetički zatvore", rekao je Vučić.





On je u Pančevu, gde je prisustvovao obeležavanju početka izgradnje fabrike i razvojnog centra nemačke kompanije Brose, ponovio da je Srbija uvek pokazivala solidarnost i pomagala migrantima.