PROFESORKA Tehnološko-metalurškog fakulteta doktorka Ljubinka Rajaković otkrila nam je najveću zabludu, a ujedno i opasnost čuvanja hrane u plastičnim posudama, naročito onim od sladoleda, koje sudove moramo odmah da bacimo ako se ogrebu, ali i u čemu se hrana kuva, a u čemu čuva u frižideru.

Vatrostalno staklo je najzdravije posuđe, jer staklo ne otpušta nijednu štetnu materiju, ono što je nezgodno je to što ne trpi temperaturne šokove, odnosno velike promene temperature.

Sledeće posle njega je keramika od prirodne gline, odnosno zemljane posude. Isto tako je osetljivo na temeperaturni šok i mora se recimo staviti u umerenu temperaturu, ne pere se u mašini, otkriva doktorka Rajaković.

Posuđe od emajla je staklena masa koja je zatopljena i vrlo je pogodna za kuvanje, zdrava je, čvrsta, može da se pere u mašini, jedino ne sme u mikrotalasnu. Može se preporučiti za svaku hranu. Ako se pojavilo bilo kakvo oštećenje, uglavom se skine zaštitni sloj pa se pojave crne flekice, odmah ga morate baciti. Ma koliko vam prirasla za srce i ma koliko ne voleli da bacate stvari, u ovom slučaju to morate uraditi. Emajl je zaštitna obloga i što ima više slojeva, to je kvalitetnije posuđe. Ukoliko skinete te slojeve, dolazite do metala, gvožđa, a to vam nikako ne treba u organizmu na ovaj način, dodaje ona.



Sledeća grupa je posuđe od inoksa, on je elegantan i brzo provodi toplotu, ima debelo dno što znači da nema zagorevanja. Kada korisite ovakvo posuđe, želimo da sprečimo ili smanjimo emisiju teških materijala - olovo, hrom, nikl, bakar, kadmijum itd. Svega pomalo od nabrojanih materijala ima pomalo u posuđu od inoksa.

Ono što je važno jeste da sud stavimo na hladnu ringlu i postepeno povećavamo temperaturu. Šesticu zaboravite, iako svi uglavnom žurimo, ali time napravimo više štete nego koristi. Nikako ih ne perite sa abrazivnim sredstvima, samo zagrejati malo na ringli sa deterdžentom i to je to. Postoji jedna uzrečica koja kaže u inoksu kuvaj, u emajlu čuvaj. Nikako ostaviti u inoksu jer se time prenose teške metali, upozorava ona.

Teflonsko posuđe se pravi od aluminijuma, zato je tako i lagano. Što su teški metali kod inoksa, ovde pričamo o aminima, fenoli, ftalati. Recimo kada se ispituje teflonsko posuđe ne treba da ima ova jedinjenja, a ako ih ima onda moraju biti u tragovima. Oni su veoma štetni i ograničenja su još veća. Ako stavite prazan sud na visoku temperaturu, to može oštetiti. Takođe se ne preporučuje pratiti u mašini. Ukoliko imate bilo kakva oštećenja, viljuškom, nožem ili bilo kakva oštećenja, ljuspice telfona mogu dospeti u hranu.



Proizvođač tvrdi da je ta masa toliko otporna da ona neće ni u organizmu da reaguje, ali bolje je ne rizikovati. Svi ti premazi nisu razgradivi. Važno je da nema oznaku PFOA, to je onda dobar premaz, odnosno treba da piše na sudu PFOA free, jer je to jedinjenje kancerogeno.



Silikonske modle - stabilno je do 220 stepeni, fleksibilno je i veoma je popularno. Međutim, mora se strogo pridržavati uputstva, nikako ne peći na višim temperaturama od preporučenih.

Što se tiče šolja i tanjira, keramika je prirodni materijal i zdrav je. Porcelan takođe, pečen je na visokoj temperaturi i tako je zdrav. Ako se pojave neka oštećenja, to nije štetno.

Plastika

Što se tiče plastike, obavezno pogledajte oznaku. Svaka od njih ima određeni broj - 2, 4 i 5 je dobra. Bisfenol A je vrlo neprijatna supstanca, ta jedinjenja su zamena za hormone, sintetički estrogen. Ako ga unesete oni naprave dar-mar u organizmu i utiču na gojaznost, sterilitet i nervni sistem. Svi grešimo kod flašica za vode, proizvođač se tu sam ogradio i rekao jednokratna upotreba i to poštujte.



Plastične posude od sladoleda, obično operemo i onda tu stavimo hranu, ali to se ne preporučuje - to su plastične posude za jednokratnu upotrebu. Jedino je bezbedno upotrebiti plastiku koja ima oznaku BPA FREE, ali su one malo skuplje.

Ono što nam se često dešava - Ako je plastična posuda oštećena od noža, viljuške, iste sekunde je bacite! Nikako je čuvati u tom slučaju, te ljuspice mogu da dospeju u organizam. Još jedna važna stvar, ta plastika je rastvorna u alkoholu i ne preporučujem nikako alkohol u plastici, samo staklo.