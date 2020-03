Novosti Online | 01. mart 2020. 16:21 | Komentara: 0

Jedan od uticajnih savremenih istoričara i profesor na Univerzitetu Jejl Semjuel Mojn kaže da je za vreme bombarodavnja Jugoslavije radio u Beloj kući kao stažista i da je „sejao“ priče objavljivane u „Vašington postu“.„To je bilo prodavanje rata i objašnjavanje njegovih vrlina. Moj trenutak istine je došao malo kasnije“, navodi Mojn za „Politiku“.„Moje pisanje o ljudskim pravima je i način samorefleksije o svim tim događajima„, navodi Mojn koji je napisao četiri knjige o ljudskim pravima.On navodi da je u vreme bombardovanja Savezne republike Jugoslavije /SRJ/ imao zadatak, što se zvalo „javna diplomatija„, da novinarima dostavi pojedine fakte o ratu.„Naravno da nisam objavljivao sve činjenice, već samo one koje su bile naklonjene našem predstavljanju rata. Problem je što je bilo malo nezavisne novinarske potrage za činjenicama. U vreme Vijetnama novinari su tražili više sopstvene istine, što sada nije slučaj sa američkim ratovima„, ocenjuje profesor.On smatra i da je tačno to da bombardovanje Jugoslavije nije imalo svog Simona Herša koji je svojim istraživanjem rušio dominantni narativ o vijetnamskom ratu. Govoreći o tome da su se intervencije u svetu dešavale bez podrške UN, on kaže da je situacija posle 1989. godine priča o sve manjem ograničenju rata velikih sila.On smatra i da je bilo malo uspešnih humanitarnih intervencija u svetu koje su doprinele tome da se smanje problemi i patnja i da su u tom smislu političari doživeli neuspeh, preneo je Tanjug.Mojn ocenjuje i da su intelektualci devedesetih propustili da vide šta se zapravo dešava, a to je bilo buđenje imperijanog sveta nakon kraja bilateralnog uređenja Hladnog rata.„Intelektualci su doprineli stvaranju mita da će biti moralnog kraja istorije. Danas možemo da vidimo da su mračnije sile bile na delu„, zaključio je istoričar.