Tanjug | 29. februar 2020. 19:02 | Komentara: 0

U Srbiji do večeras nisu registrovani slučajevi obolevanja od korona virusa, takozvanog COVID-2019, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.Kako se navodi u saopštenju, do danas su u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane 33 osobe, koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja - boravak na području intenzivne transmisije virusa i prisustvo simptoma infekcije disajnih puteva.Uzorci svih testiranih osoba bili su negativni na novi korona virus.Kako se dodaje, danas, 29. februara, do 18 časova testiran je uzorak jedne osobe koji je takođe bio negativan na novi korona virus.Područjem intenzivne transmisije virusa se smatraju države ili njihovi delovi u kojima se registruju u većem broju slučajevi za koje nije moguće utvrditi lanac transmisije.U ovom trenutku, područjima intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2 smatraju se: NR Kina (naročito grad Vuhan u provinciji Hubej), Republika Koreja (Južna Koreja), Singapur, Japan, Iran i Italija.Takođe, područjem intenzivne transmisije virusa se smatra i kruzer "Diamond Princeš“ koji je ukotvljen u luci Jokohama u Japanu.U saopštenju se putnici, koji dolaze iz područja intenzivne transmisije virusa, ukoliko imaju simptome respiratornog oboljenja sa povišenom telesnom temperaturom, pozivaju da se jave telefonom na broj 064 8945 235 koji je otvorilo Ministarstvo zdravlja.U svetu su do danas prijavljena ukupno 85.203 obolela od infekcije izazvane novim koronavirusom (COVID-19), od kojih je 2.921 preminulo.U Evropi je potvrđeno 1.122 slučaja infekcije novim koronavirusom i to u Italiji (888), Nemačkoj (57), Francuskoj (57), Španiji (34), Ujedinjenom Kral?evstvu (18), Švajcarskoj (12), Švedskoj (12), Austriji (7), Norveškoj (6), Hrvatskoj (5), Grčkoj (4), Finskoj (3), Rumuniji (3), Danskoj (2), Gruziji (2), Holandiji (2), Rusiji (2), Belorusiji (1), Belgiji (1), Estoniji (1), Litvaniji (1), Islandu (1), Severnoj Makedoniji (1), Monaku (1) i San Marinu (1). Osim Kine, slučajevi COVID-19 su registrovani u ukupno 56 zemalja i na jednom brodu ukotvljenom u luci Jokohama u Japanu, navodi se u saopštenju.