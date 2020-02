Novosti Online | 28. februar 2020. 18:02 | Komentara: 0

Sporni Ustav SPC koji se odnosi isključivo na prostor SAD, a koji odudara od važećeg Ustava Srpske Pravoslavne Crkve u Severnoj i Južnoj Americi, sutra će biti povučen, otkriva za Sputnjik protojer - stavrofor Srboljub Miletić.„Po izjavama i obećanju svih strana možemo gotovo sa sigurnošću reći da je ta stvar završena. Patrijer Irinej je sa njima već bio u komunikaciji pre odlaska u SAD i manje-više, pre ovog sastanka pozicija svakog od njih je poznata“, rekao je protojerej Miletić za Sputnjik.Patrijarh srpski Irinej predsedavaće sutra Saboru Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi, koji će biti održan u Klirvoteru na Floridi.Poglavar SPC otputovao je u američku misiju, kako bi bila razrešena situacija do koje je došlo zbog promena koje su pokušale da uvedu vladike u SAD, pre svega zapadnoamerički Maksim i istočnoamerički Irinej.„Episkop Longin, s kojim sam razgovarao odmah nakon donošenja spornog Ustava, kada je video da je to izazvalo veoma negativcne rekacije u širem krugu, kako među vernim narodom, tako i među episkopima i ostalim ljudima u Crkvi, on je rekao da će biti protiv toga. On je to prvi odlučio, a za njim su i episkopi u Americi Irinej i Maksim odlučili da odustanu od tog Ustava“, preneo je Miletić, dodajući da se i danas čuo sa episkopom Longinom."Taj Ustav mora biti povučen od strane tela koje ga je donelo, a to će se sutra dogoditi" precizirao je on za Sputnjik.Sporni Ustav je predstavljao konstitutivni crkveno-pravni akt nove samoproglašene crkvene autonomije SAD. Izmenivši odredbe o teritorijalnom važenju Ustava SPC Severne i Južne Amerike na koju se važeći Ustav odnosio ta autonomija je faktički bila ukinuta.Tokom posete SAD patrijarh Irinej će obići i parohije SPC u Majamiju, Vašingtonu i Njujorku.