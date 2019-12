V. Crnjanski Spasojević | 26. decembar 2019. 14:26 | Komentara: 0

DVE trećine kuće u beogradskom Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, poznatu kao vila Marije Milošević, danas je na licitaciji kupio Hadži Dragan Antić, bivši prvi čovek "Politike" i prijatelj porodice Milošević, saznaju "Novosti".Prema našim informacijama, kuća, odnosno dva stana veličine 253 i 228 kvadrata, prodati su po početnoj ceni od oko 105 miliona dinara, odnosno 890.000 evra. Prvi je pripadao Mariji, kćerki bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, a drugi Nikoli Antiću, lekaru i nekadašnjem direktoru GAK Narodni front, koji je tu otvorio privatnu ordinaciju.Marija je prvo izdavala, a zatim i, kako tvrde njeni zastupnici, prodala svoj stan Nikoli Antiću, ali on ju je on navodno prevario i nikad joj nije isplatio novac. To je kasnije i potvrdio pismenom izjavom overenom kod notara. Na stan se uknjižio i na konto njega i svog stana uzeo kredit u banci Inteza. Budući da ga nije otplaćivao, banka je pokrenula sudski spor pred Privrednim sudom u Beogradu, koji je presudio u korist banke i naložio prinudno izvršenje.Licitacija je održana danas, a stan je kupio suvlasnik trećeg stana u istoj zgradi - Hadži Dragan Antić. On je i investitor i vlasnik placa na kome se objekat nalazi.