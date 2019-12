NovostiOnline | 25. decembar 2019. 19:38 | Komentara: 0

Okrugli sto „Istina umire teže od ljudi – Račak“ održan je danas u Domu Garde u kasarni „Topčider“.

U ime ministra odbrane Aleksandra Vulina, prisutne je pozdravio državni sekretar u Ministarstvu odbrane Aleksandar Živković, koji je otvorio Okrugli sto.

- Ovo je prilika da kroz izlaganje uvaženih izlagača okruglog stola iznesemo istinu o povodu koji je doveo do toga da mimo svih međunarodnih zakona bude izvršena agresija na jednu suverenu zemlju, koja je dovela do brojnih žrtava, kako pripadnika sistema odbrane i bezbednosti, tako i građana, uključujući i najmlađe – decu. Ta agresija dovela je do velikog ekonomskog razaranja jedne suverene zemlje čije posledice i danas osećamo i do ekološkog genocida kroz upotrebu oružja s osiromašenim uranijumom, čije posledice takođe osećamo. Veoma je važno da razgovore o ovoj temi pre svega čuju oni na kojima će ležati najveća odgovornost za odbranu Republike Srbije, pripadnici Vojske i Policije - rekao je državni sekretar Živković.

U ime Univerziteta odbrane, koji je organizovao okrugli sto, rektor Univerziteta general-potpukovnik dr Goran Radovanović pozdravio je učesnike okruglog stola i naglasio da je veoma bitno da se o ovoj temi razgovara, jer je izuzetno važan pogled na istinu. Kako je naveo, „istina je najčešće zloupotrebljen pojam i ova teorija je primenljiva na slučaj Račak“. On je izrazio i nadu da će svi prisutni „izvući pouku“ iz današnjih izlaganja.

Foto MO Srbije



Učesnik okruglog stola bila je i penzionisani istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković, koja je bila neposredni učesnik i svedok događaja u Račku. Ona je izrazila zadovoljstvo što ima priliku da prisutnima govori o tim događajima.

- U Račku se nije desio masakr, genocid, niti zločin kako i dan danas tvrde kriminalci i teroristi u Prištini. Mi smo dokazali, uz dokaze koje je i policija prikupila, da je u Račku bio klasičan primer sukoba srpske policije i albanskih terorista - rekla je istražni sudija Marinković i dodala da je zahvaljujući njenom i svedočenju profesora Dobričanina haški tužilac odustao od optužnice.

- Radeći kao istražni sudija bila sam svedok terorističkih akcija na Kosovu i Metohiji koji su bili upereni protiv srpske policije i srpske vojske, protiv civila Srba i Albanaca koji su bili lojalni državi Srbiji i državnim institucijama u to vreme. Kao istražni sudija izašla sam na uviđaj u selo Račak 15. januara 1999. godine, gde sam posle tri dana uspela da uđem u selo, da prikupim materijalne dokaze i dokažem da u Račku nisu stradali nedužni civili. Nije bio masakr nad civilima, kako je Voker lažno predstavio javnosti, što je bio povod da se izvrši agresija i bombardovanje SRJ, nego smo utvrdili, s obzirom na pronađeno oružje, bunkere, rovove i uniforme, da su to bili pripadnici terorističke bande „UČK“ i da je reč o klasičnom primeru antiterorističke akcije, koju je policija preduzela protiv terorista - istakla je Marinković.

Penzionisani pukovnik policije Bogoljub Janićević, koji je bio je na čelu policije u Uroševcu za vreme antiterorističke akcije u selu Račak, govorio je bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji u to vreme.

- Od jula do septembra 1998. godine bilo je više terorističkih napada na policiju, na vojsku, na civile, bilo je više kidnapovanja. Ta kidnapovanja i teroristički napadi su se naprasno povećali onog momenta kada je uspostavljena verifikaciona misija - rekao je Janićević i dodao da su ta ubistva i kidnapovanja naterala snage bezbednosti da planiraju opsežnu antiterorističku akciju s ciljem hapšenja i procesuiranja terorista koji su bili odgovorni za ove zločine.

Na okruglom stolu učestvovali su i narodni poslanici Božidar Delić i Milovan Drecun, koji su govorili o vojno-političkim okolnostima uoči NATO agresije i neistinitoj medijskoj kampanji o događaju u Račku.

Među panelistima bili su i general u penziji Branko Krga, general policije u penziji Obrad Stevanović, profesor Pravnog fakulteta Milan Škulić, kao i pukovnici Marko Zelenović i Slobodan Đukić iz Univerziteta odbrane.

Okruglom stolu prisustvovali su pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, slušaoci Generalštabnog i Komandno-štabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane, kadeti Vojne akademije i studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta.