Tanjug | 24. decembar 2019. 22:30 > 23:59 | Komentara: 0

Premijerka Ana Brnabić istakla je da su plate još niske, ali da su mnogo bolje nego što su bile, navodeći da je, na primer, plata doktora specijaliste 2012. godine bila 67.540 dinara, a danas je 96.270 dinara.



"Te plate su povećane 42,5 odsto. U vreme fiskalne konsolidacije su smanjene, pa su onda dodatno povećane, tako da su kumulativno uvećane 42,5 odsto. To nije malo. Jel znate koja je ekonomska moć potrebna da se nekom poveća plata 40 ili 50 odsto? Ali, ne može Aleksandar Vučić ili Vlada da odgovara što je naša država vođena na nacin da je baš bilo briga ljude koliku platu ima doktor specijalista", kazala je Brnabićeva za RTS.



Ona ističe da su Dragan Đilas i njegova ekipa ti koji danas pričaju što ne date plate od 1.000 evra.



"Pa, čovece što ti nisi dao 1.000 evra plate, a bio si 10 godina na vlasti", upitala je premijerka.



Podsetila je da su medicinske sestre imale 2012. godine platu od 32.454 dinara, a danas 49.242 dinara, pa je povećanje za medicinske sestre i tehničare 51,7 odsto.



Najavila je da će plate kontinuirano rasti u 2020. i 2021. godini.



"Imamo realan rast na zdravim osnovama. Budžet će biti bolji i samim tim će se plate povećavati", navela je Brnabićeva.



Osvrnula se i na minimalnu cenu rade, ističići da je kontinuirano rasla od 2016. godine.



"Ona je danas preko 30.000 dinara i polako se približava minimalnoj potrošackoj korpi i treba još mnogo da raste. Nekad ljudi ne mogu da razumeju koliko je teško bilo preokrenuti taj trend u Srbiji. Minimalna plata 2008. godine je bila 159 evra, a 2013. godine je bila 177 evra. Izmedu 2008. i 2013. godine se povecala 11 odsto. Od 2013. do sada povećala se 44 odsto. To su ogromni iskoraci", kazala je premijerka.



Za to, kako ističe, morate da radite dan i noć, kao Aleksandar Vučić.



"Nema vikenda, nema praznika. Ja imam neki vikend, on čovek nema nikakav vikend", rekla je Brnabićeva.



ZAUSTAVLjANjE ODLASKA MLADIH IZ SRBIJE



Brnabić je, gostujući u emisiji Upitnik na RTS, rekla da odlazak mladih kadrova nije problem samo Srbije, već i zemalja u regionu i šire.

"Sa druge strane, mi ćemo uvek imati problem jer je demografska slika Evrope takva da će im trebati sve više radne snage. Zbog toga je potrebno da mi imamo plan", navela je Brnabićeva.

Prošle godine je, kako je napomenula, u decembru imala prvu konferenciju sa mladima iz dijaspore.

"Pozvali smo ljude koji studiraju u inostranstvu sa nekih 50 najbolje rangiranih univerziteta u svetu, da dođu da razgovaramo. Pozvali smo i neke ljude koji imaju svoje kompanije u inostranstvu. Imali smo jednodnevnu konferenciju na kojoj smo pričali o tome šta bi država mogla da uradi da se vrate. U petak imam sledeću godišnju konferenciju. Nama se ove godine odazvalo 400 ljudi", kazala je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, pojedini učesnici konferencije su napomenuli da je jedan od problema bio taj što je u slučaju da odluče da se vrate u Srbiju moguće da unesu imovinu do 5.000 evra, a na sve ostalo moraju da plate carinu.

"To smo promenili, ako je neko bio u inostranstvu 10 godina taj limit je 20.000 evra", rekla je Brnabićeva.

Dodaje da su tada mladi rekli da je potrebna jedna agencija koja će se baviti informacijama, na čija će vrata pokucati ako žele da saznaju gde da uzmu ličnu kartu, kakvo je zdravstveno osiguranje, kako da nostrifikuju diplome.

"Mi smo osnovali program ‘Tačka povratka‘, predstavićemo ga u petak. Imamo ljude koji tu rade i koji su se vratili iz dijaspore", istakla je Brnabićeva.

Napominje da je vlada usvojila predlog zakona kojim bi se ubrzao proces nostrifikacije diploma.

Ona navodi da od 1. januara, što je, kako je navela, početkom decembra prošlo u Skupštini, ako neka kompanija zaposli čoveka iz inostranstva, iz dijaspore, i taj neko ima platu u visini tri prosečne plate, ta kompanija je u prvih pet godina oslobođena plaćanja 70 odsto poreza na zarade i doprinosa za PIO.