R. Dragović | 23. decembar 2019. 07:38 | Komentara: 0

PONOVNO formiranje 63. padobranske brigade i 72. brigade za specijalna dejstva dokazuje da je Vojska Srbije na dobrom putu. Ovim potezom vraćene su na mesto koje im pripada dve herojske jedinice naše vojske, koje su se dokazale kada je bilo najteže, 1999. godine. Danas su u njima sposobni i iskusni ljudi, koji su prošli kroz najteža iskušenja i koji će doprineti spremnosti naše vojske da izvršava najteže zadatke u odbrani zemlje.

Najnovijim organizacijskim promenama u Vojsci Srbije, herojskim jedinicama iz 1998. i 1999. godine vraćeni su rang i dostojanstvo, ovim rečima pozdravlja nekadašnji komandant Prištinskog korpusa general-potpukovnik u penziji Vladimir Lazarević. On naglašava da je ove dve brigade upoznao u najtežim danima NATO agresije.

- Šezdeset treća padobranska jedna je od pet brigada narodnih heroja iz epopeje odbrane naše zemlje. Sličnim putem prošla je i 72. brigada za specijalne operacije, koja je ovenčana Ordenom ratne zastave. To su najviša i najsvetlija ratna priznanja. Očekivao sam da će do ovoga doći, a iskren da budem, malo sam navijao i sugerisao. Neizmerno sam zadovoljan što se to i ostvarilo - kaže Lazarević, i ističe da se nada da će Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije i ubuduće praviti organizacijske promene koje će jačati oružane snage.

Dosadašnja Specijalna brigada, po naređenju predsednika Republike Aleksandra Vučića i ministra odbrane Aleksandra Vulina, od sledeće godine živeće novi život kroz dve nove-stare herojske brigade. Komanda 63. padobranske biće u Nišu, dok će 72. brigada ostati na svojoj staroj adresi u kasarni "Rastko Nemanjić" u Pančevu. Ove jedinice, već za nekoliko dana, nastaviće vojnički život kakav su imale do 2006, kada su kadrovski smanjene, spuštene na nivo bataljona i sjedinjene u jednu - Specijalnu brigadu.

Novi život dve herojske brigade tumači se ne samo kao afirmacija tradicije i vojničke slave nego i kao konkretan potez ka jačanju borbenih sposobnosti Vojske.

Pročitajte još - Ministar Vulin: Ispunjeno naređenje vrhovnog komandanta, 63. padobranska i 72. za specijalne operacije ponovo brigade

- Uzdizanje dva bataljona u rang brigade podrazumeva i njihovo proširenje i povećanje broja pripadnika. One će biti glavni nosilac snaga za hitno reagovanje, koje se već godinama ubrzano opremaju i modernizuju. Njihova osnovna misija biće da najbrže moguće reaguju u slučaju oružanog ili terorističkog napada i preuzmu prvi udar i odbace neprijatelja - objašnjavaju u vojnom vrhu.

Bivši komandant 63. padobranske brigade pukovnik u penziji Mitke Bogoev kaže da će vraćanje stare formacije podići moral rezervnom sastavu tih jedinica. Ponovno formiranje je značajno i za borbenu gotovost, a biće olakšani i rukovođenje i komandovanje.

- One se dosta razlikuju i bolje je da budu razdvojene. Ovim se odaje priznanje onim jedinicama koje su ranije već postojale kao brigade i koje su i tada svoj posao radile na najbolji način. Procenjeno je, kasnije, da je bolje da budu ukinute, ali tu odluku pripadnici Vojske nisu dobro prihvatili. Zato nam je danas srce na mestu - kaže Bogoev, čiji je sin padobranac u Specijalnoj brigadi.

Bivši zamenik komandanta i načelnik Štaba 63. padobranske brigade pukovnik u penziji Slavoljub Anđelković sa zadovoljstvom je dočekao vest o ponovnom uspostavljanju jedinice koja mu je obeležila život:

- Ove dve jedinice vraćene su tamo gde su nekada bile i gde su stekle svoja imena.

HEROJI ODBRANE KOSOVA

NOVOFORMIRANA 72. brigada specijalne namene biće nezamenljiva u borbi protiv terorista. U njoj će biti više bataljona namenjenih izviđačkim, diverzantskim i protivterorističkim zadacima. Svoje sposobnosti ova jedinica dokazala je 1998. i 1999. godine, kada je na visokim planinskim vrhovima Kosova i Metohije mesecima vodila grčevitu borbu za odbranu državne granice.

TU SU UVEK KAD ZATREBA

PADOBRANSKU brigadu iz Niša od osnivanja krase snažan duh kolektiva i drugarstva, kako među aktivnim pripadnicima, tako i među onima koji su joj nekada pripadali. Ova jedinica, i tokom godina dok je bila deo Specijalne brigade, negovala je kult pripadnosti brigadi, odbrane zemlje i sećanja na pale ratne drugove. Vidovdanski susreti i druženje veterana u Nišu prerasli su u tradiciju.

"Jednom padobranac, uvek padobranac", najčešće ističu bivši vojnici 63. brigade, a o privrženosti svojoj jedinici govori i njihovo geslo: "Tu smo kad zatreba!"