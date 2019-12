Novosti online/ Tanjug | 20. decembar 2019. 10:37 > 12:35 |

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da plata medicinske sestre 2012. godine nije prelazila 28.000 ili 29.000 dinara, da je sada oko 50.000 dinara i da će se još povećavati, ali i napomenuo da se taj novac ne obezbeđuje "iz ćupa", već teškim i ozbiljnim radom.





"Tih 50.000 je malo, ali je mnogo više u odnosu na 30.000, koliko je bilo ranije (u vreme prethodne vlasti). Ja ne mogu iz ćupa da vadim pare, već samo ozbiljnim i teškim radom možemo da obezbedimo napredak zemlje. Nema para u ćupu, to mogu tajkuni, poput Đilasa i Miškovića i Šolaka, ali ne za narod nego za sebe", rekao je Vučić na pitanje novinara kolike su plate medicinskim radnicima.





Na svečanosti na kojoj su najboljim mladim lekarima i maturantima srednjih medicinskih škola uručeni ugovori o radu, Vučić je rekao da su svim radnicima zaposlenim u javnom sektoru plate i nominalno i realno porasle u prethodnim godinama.





Kako je naveo, plate zaposlenima u MUP i vojsci su, u poređenju sa platama pre smanjenja 2014. godine, porasle za 26 odsto, u osnovnom i srednjem obrazovanju 29,8 odsto, u višem i visokom obrazovanju 18 odsto, istraživačima u institutima 17 odsto, u ustanovama kulture 22,3 odsto, sudijama i tužiocima 10,2, a zaposlenima u sudovima i tužilaštvima 21,2.





Doktorima medicine i stomatolozima plate su porasle za 29,6 odsto, medicinskim i stomatološkim tehničarima 37,9 odsto u odnosu na pre 2014. godine, odnosno 53,2 odsto u odnosu na period posle smanjenja plata 2014.





"Ta plata je nominalno za 38 odsto veća nego pre 2014. godine, znači oko 28 do 30 odsto realno viša nego što je bila tada. Ona je i dalje mala, ali mislim da ti ljudi dobro vide pravac u kojem se kreće Srbija i znaju da ćemo i sledeće godine da uvećamo plate", rekao je Vučić.





Govoreći o privatnom sektoru, Vučić je rekao da je minimalac bio 15.700 dinara 2012. godine, a da je danas prvi put preko 30.000, što je duplo više.





"Realno je preko 60, 70 odsto realno veći minimalac", rekao je Vučić i dodao da očekuje da već u januaru prosečne plate budu 510, 515 evra, jer tada prvi put će biti isplaćeni veći minimalci.





"To je malo, nedovoljno, ali je najviše u našoj istoriji. Ne kažem da sam srećan i zadovoljan, jer je potrebno mnogo više da biste pristojno živeli", rekao je Vučić.





Upitan da li su te plate dovoljne da zadrže medicinske radnike u Srbiji, kao i da prokomentariše svoju izjavu upućenu nemačkom ministru zdravlja Jens Španu da ne dolazi u Srbiju, Vučić je objasnio da je Špan dobrodošao u Srbiju, ali i da mu je rekao da ne dolazi ako će posetiti našu zemlju samo da bi privukao medicinske radnike u Nemačku.





"Moj posao je da sačuvam i uradim sve što mogu da naši ljudi ostanu u našoj zemlji, a to ćemo se izboriti boljim platama, penzijama i uslovima", rekao je Vučić.





Dodao je da se 20 sestara vratilo u Klinički centar u Beogradu iz privatnog sektora i inostranstva, zato što vide u kom pravcu ide zemlja.







VUČIĆ DODELIO UGOVORE O RADU NAJBOLjIM MLADIM LEKARIMA: SREĆAN SAM ŠTO BUDUĆNOST VIDITE U SVOJOJ ZEMLjI





Više od 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 100 najboljih maturanata srednjih medicinskih škola dobilo je danas ugovore o zaposlenju u srpskim zdravstvenim ustanovama, a petorici najboljih među mladim lekarima i trojici najboljih maturanata ugovore je uručio predsednik Aleksandar Vučić.



Osim zaposlenja, mladi lekari dobijaju i specijalizaciju i doktorske studije o trošku države.





"Ponosan sam na sve vas koji ste vredno radili i učili i spremni ste da pomažete drugim ljudima, da lečite ljude", rekao je Vučić.





Kako kaže, svaki dan ga zovu ljudi koji traže pomoć i podršku za svoje bližnje.





"Nedavno smo otkrili da u mnogim bolnicama nemamo materijalno knjigovodstvo. Milione evra izdvajamo svake godine a da oni ne znaju koliko čega imaju u bolnicama. I to me je veoma razbesnelo. Nama je zdravstvo petina ukupnog budžeta", rekao je Vučić.





Kako je rekao, preko 2 milijarde ulažemo u zdravstvo.





"Razumem ljude koji deo toga nisu mogli da vide. Danas gradimo više nego ikada. I dalje nisam u potpunosti zadovoljan. Za godinu i po dana završiće se i KC u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu", rekao je Vučić, i dodao da se u KC vratilo oko 20.000 centara.



"I dalje ćemo nastaviti da povećavamo plate lekarima i medicinskim sestrama.





"To danas možemo da uradimo, jer smo uspeli da kada niko nije verovao i kada su svi sumnjlali u nas, sproveli najteže reforme fiskalne konsolidacije. Kada uračunate godišnji nivo, trideset odsto su veća primanja u poređenju sa 2014. godinom", dodao je predsednik Vučić.





"Mnogi se ne sećaju kakva je plata bila ranije. Nije bilo para u budžetu. Kada sam bio ministar 1998. čekao sa dugo da mi nalozi prolaze. Danas to nije tako, jer smo sproveli teške reforme. One su bolele narod, ali se pokazalo da su ispravne. Buduće reforme neće boleti narod, ali hoće ministre, direktore. Međutim, to ne znači da ljudi treba da očekuju samo novac od države, već treba da nastavi da radi", dodao je predsednik Vučić, koji je takođe istako da je važno da svi rade na svom profesionalnom unapređenju.





"Srećan sam što svoju budućnost vidite u svojoj zemlji. Verujem da za samo šest ili sedam godina, biće udvostručena primanja od 2014. godine i svake godine možete da računate na sve više, ali ćemo i mi od vas da tražimo sve više", rekao je Vučić.



Kako je dodao, država će da nastavi da ulaže u stručni kadar.





"Ulagaćemo, ali tražićemo još veću disciplinu i rad. Očekujem novu infektivnu kliniku, odlaganja ne mogu da trpim. Zbog toga ne bi imali ni KC u Nišu ili Beogradu. Zato moramo da nastavimo da radimo", dodao je predsednik Vučić.