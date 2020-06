Novosti onlajn | 09. jun 2020. 19:49 | Komentara: 0

NA SEDNICI Saveta bezbednosti UN razmatran je redovni šestomesečni izveštaj o radu Mehanizma za međunarodne krivične tribunale u Hagu, na kojoj su predstvanici Ministrstva pravde Srbije ukazali i na činjenicu da se od porodice Ratka Mladića kriju službeni izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju.

Advokat Goran Petronijević izričit je u tome da haški Mehanizam nema pravo da krije ovakve stvari.

HAG KRIJE IZVEŠTAJ O MLADIĆEVOM ZDRAVSTVENOM STANjU

- Mehanizam mora da odobri i porodici da uvid u pravo stanje stvari ali može i da ih obaveže na čuvanje tajne u tom pravcu. Dakle, oni taj akt mogu da proglase poverljivim, odnosno, da im zabrane da o tome pričaju u javnosti - naglašava Petronijević.

On dodaje da, ukoliko porodica i odbrana ne mogu da dobiju takav izveštaj, njima su praktično ruke vezane jer nemaju ni kome da se – žale.

- Od njih leka nema! Kome da ih tužiš? Jedino može da se prituže UN koji ih je i osnovao. Drugim rečima, za Tribunal nema suda, osim božijeg - dodaje Petronijević.

On kaže da je dobro što je o radu ovog tela počelo da se raspravlja na pravom mestu, odnosno, u Ujedinjenim nacijama, jer je to jedini način da istina o tome kako je to telo radilo izađe na videlo.

- Sama činjenica da je počelo raspakivanje celokupnog nezakonitog i protivpravnog rada Haškog Tribunala i njegovog naslednika – Mehanizma, veoma je važno - konstatuje Petronijević.

Podsećanja radi, pomoćnik ministra pravde Republike Srbije Čedomir Backović koji je prisustvovao sednici Saveta bezbednosti UN o radu Mehanizma, rekao je da je Tribunal u Hagu doživotne kazne zatvora izricao suprotno svom Statutu.

DOBRO JE ŠTO SE PRIČA O TRIBUNALU

Backović je dodao i da statut Tribunala u Hagu propisuje da Pretresno veće prilikom određivanja zatvorskih kazni treba da ima u vidu opštu praksu izricanja takvih kazni u sudovima bivše Jugoslavije.

On je naglasio i da Srbija posebno insistira da za njene državljane koji su osuđeni pred Tribunalom važe isti uslovi za prevremeno puštanje na slobodu nakon izdržane dve trećine kazne zatvora. Takođe je podsetio i da većina molbi koje su državljani Srbije podneli predsedniku MMKT za prevremeno puštanje na slobodu, nakon izdržane dve trećine kazne prvi put, prošle godine nije rešena.

(Sputnjik)