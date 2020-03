Božidar Zečević | 10. mart 2020. 14:50 | Komentara: 0

Odmah posle premijere remek-dela "Pisac iz senke" (2010), autor scenarija (i romana) Ričard Haris i reditelj Polanski počeli su da rade na novom tekstu za film "Optužujem", prema Harisovom romanu i poznatom slučaju nevino osuđenog francuskog kapetana Alfreda Drajfusa sa kraja HIH veka, u koji se umešao jedan od najvećih književnika svog doba Emil Zola, napisavši istorijski članak "Optužujem" u listu "Oror" Žorža Klemansoa, budućeg premijera Francuske. Bio je to jedan od najvećih skandala stoleća, koji je sasvim razotkrio korene antsemitizma (Drajfus je bio Jevrejin) i zaljuljao stubove francuskog društva, ali i najavio novi, HH vek, koji je porodio Hitlera i Holokaust. Upravo ova činjenica nije dala mira Polanskom i to je, a ne sam skandal, postala noseća tema filma "Optužujem": nacizam je ponikao u krilu građanskog društva, u vojnim krugovima Evrope, napose demokratske Francuske, mnogo pre nego što se rodio Treći rajh. I nije antisemitizam njegov vodeći motiv nego totalitarno shvatanje ukupnog društvenog života, koje se slepo, bez pogovora, pokorava opresivnim zamislima i metodama. (Poznato je da je SS divizija "Karlo Veliki", sastavljena iskučivo od Francuza esesovaca, do poslednjeg branila samog Hitlera u Rajhstagu, 1945). Francuski malograđanin bio je pravi roditelj fašizma, isti onaj koji je u krvi gušio Komunu, ali i raspaljivao klasne borbe dogmatskog komunizma, staljinizma, trockizma, maoizma, polpotizma i sl. Ta francuska crta privukla je i Polanskog i prava je šteta što na njoj nije istrajao, nego ga je ponela privlačnost istorijske drame i velika inscenacija epohe, koja je i dala ovaj rezultat. Pred nama se ponovo rastvorilo jedno fascinatno vreme i sva raskoš njegovih znakova.Druga velika tema ovog čitanja "afere stoleća" leži u činjenici da u filmu glavna ličnost uopšte nije Drajfus, nego pukovnik Mari Žorž Pikar (Žan Dižarden), šef francuske vojne obaveštajne službe, koji je otkrio zaveru i falsifikat u Generalštabu i po cenu karijere i života ne samo oslobodio Drajfusa, nego na optuženičku klupu doveo pokvareni generalitet i celu vladu i postao na kraju general i ministar rata. I ko zna dokle bi dogurao ovaj sposobni, hrabri i moralni oficir u predstojećem Velikom ratu (uz svog saborca Klemansoa, koji je, u međuvremenu, postao predsednik francuske vlade), da nije u januaru 1914. pao s konja i umro. Priča je to o snazi savesti koja pobeđuje, dužnosti i odgovornosti, koje stoje iznad svega i ne dozvoljavaju nikakav kompromis, starim temama Polanskog, koga je Holivud prognao iz Amerike zbog sopstvene nečiste savesti.Ali ni ta linija nije dovedena do kraja, nego se film, posle više od dva sata, razrešava na neslavan način: natpisima. Šta je dovelo do ovog nepopularnog i ovakvom majstoru nesvojstvenog završetka nije sasvim jasno. Da li je to niz negativnih okolnosti, koje nisu baš išle naruku ovom projektu ili je sam Polanski bio umoran i iscrpljen posle decenijskog upornog proganjanja, koje ni danas ne prestaje? Ima i drugih objašnjenja ali sva su se nekako izgubila posle Gran-prija žirija, kojim je film "Optužujem" (engleski naslov "Oficir i špijun") nagrađen prošlog leta na venecijanskoj Mostri.