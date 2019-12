V. STRUGAR | 14. decembar 2019. 11:51 |

FOTOGRAFIJE svečanog stola na Velikoj sceni Narodnog pozorišta i visoke potpetice nemarno oslonjene na klavirske dirke, u praznoj sali nacionalnog teatra - u poslednja dva dana pokrenule su mnoge komentare na društvenim mrežama, s nedoumicom da li je moguće da je neko "iznajmio" jednu od najuglednijih institucija kulture za, očigledno, privatnu večeru. Ovaj događaj podsetio je i na druge presedane u teatru iza koga je vek i po postojanja, između ostalog, "prašinu" koja se podigla oko koncerta Marije Šerifović na istom mestu, ili spota Nedeljka Bajića Baje...

Uz pretpostavku da je kuća od tog "performansa" imala konkretnu materijalnu dobit (što je postalo uobičajeno i poželjno u današnje, tržišno vreme) postavila su se i pitanja da li bi bilo primerenije da su gosti uz čašu šampanjca prošetali scenom, održali koktel u foajeu, a escajg i tanjire ostavili za neko drugo mesto. Ubrzo se saznalo (takođe na društvenim mrežama) da je reč o prazničnoj večeri za partnere i prijatelje međunarodnog (portal) časopisa "Buro", koji je nedavno dobio srpsko izdanje. Šta o svemu ovome kaže Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta?



- U okviru programa "Platforma", organizujemo saradnju sa najrazličitijim umetnicima, pedagozima, pa i svetskim portalima. Tako smo, između ostalog, upriličili dolazak čuvenog Rimini protokola, ali i onlajn platformi koje se bave kulturom, dizajnom, modom, fotografijom, izdavaštvom. Rečju, kreativnom industrijom - objašnjava Ivana Vujić - "Buro" je takva platforma, lansirana 2011. godine i danas prisutna u deset zemalja na četiri kontinenta.

Vujićeva ističe da "Buro" sarađuje sa najrazličitijim stvaraocima i promoviše svetske umetničke inovacije, kao i da su imali više nastupa u našoj zemlji. Primera radi, u Narodnom muzeju su najavili početak rada u Srbiji, a u Belom dvoru priredili gala veče.

- Na našoj sceni izvođena je i klasična muzika sa solistima Opere, ali to niko nije fotografisao. Nacionalni teatar i treba da radi gala programe kreativnih industrija, kao što je to slučaj sa Metropoliten muzejom u Njujorku. Jer, na taj način zarađujemo sredstva koja ulažemo u sopstvene programe. Podsećam da smo od 20. oktobra do 8. decembra u našem teatru ugostili umetnike Kairske opere, HNK i ZKM iz Zagreba, Dramatena iz Stokholma, SNG iz Ljubljane, MNT iz Skoplja.







Ivana Vujić,foto I.Marinković



Na pitanje da li su ponašanje gostiju i kompletan događaj bili primereni ugledu Narodnog pozorišta, Vujićeva odgovara:

- Nikakve bahatosti nije bilo, a što se tiče hrane na sceni, ona je bila deo gala večeri. Već smo to imali u programu WORLD MINDS. Gosti su bili najveći pronalazači sveta, nobelovci, koji su držali predavanja na proscenijumu, a na sceni je poslužen zajednički ručak... Uostalom, i hrana predstavlja pozorište i izvođenje, to je predstava za sebe. Nesporno, od toga kuća ima veliku zaradu, pa će deo novca otići i za članstvo u Evropskoj pozorišnoj konvenciji za koju do sada nismo imali sredstava, a koja će omogućiti naše pozicioniranje i učešće na svetskim festivalima.





METROPOLITEN MUZEJ

ULAZNICE za "Met gala" (večeru u Metropoliten muzeju) koju tradicionalno organizuje modni časopis "Vog", kako piše na njihovom sajtu, koštaju 30.000 evra po osobi, a 275.000 je zakup stola. Ove godine, na taj način, prikupljeno je petnaest miliona dolara. Lista gostiju je do same gala večeri tajna, a na spisku su najveća imena biznisa i estrade.