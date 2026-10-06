KOMENTAR: Hipnotičko pumpanje nad "Djecom Kozare"

OVDAŠNjI kulturtregeri i dežurni prevaspitači Srba uspeli su i to: da film-legat velikoga Lordana Zafranovića o paklu Jasenovca svuku u svoj dnevnopolitički brlog.

Foto: D. Milovanović

Na stranu to što pojedini protagonisti monumentalnog ostvarenja nisu vratili pozamašne honorare za svoje uloge ("ćaci" pare im ne smrde za razliku od "ćaci Festa") već su postali saučesnici u pokušaju ponovnog ubijanja istine o demonskom logoru koje traje od 1945. godine, ali i korisni idioti povampirenog ustaštva u njihovoj omiljenoj turističkoj destinaciji koja nepojamno stratište želi da "povijesno opiše" kao mesto dobre zabave i kulturnog uzdizanja.

Unutrašnji Lordanov krik koji je provalio napolje posle skoro četiri decenije autorove epopeje i iscrpljujućeg obijanja pragova razotkrio je beogradsku glumačku balavurdiju koja ne vidi dalje od svoga nosa i koja čak ni u ovoj grandioznoj temi vanvremenskog srpskog stradanja nije mogla da se suzdrži od hipnotičkog "pumpanja". Nedostajalo je samo da posle Karlovih Vari, Kana i Berlina "Djecu Kozare" iz Beograda proteraju i razmažena autošovinistička deca Dragana Bjelogrlića i ostalih.

Foto: Printscreen

Mudri Tolstoj je svojevremeno zapisao:

- Mi mrzimo ljude kojima smo učinili zlo, jer je mržnja jedini način da odbijemo pokajanje.

Zato i ne čudi tolika žuč koja se iz Zagreba prosipa po jednom od najboljih izdanaka praške škole, ali je porazno što se tom čoporu hijena, pridružila i grupa bezumnika u svojoj matrici koju uvežbavaju ovde duže od dve godine, a sada je dobila novi oblik - nismo mi protiv Lordana i njegovog filma, nego protiv Vučića.

I eno mu ga klasić iz Praga - pošto nije onomad uspeo Stefana Nemanju da pošalje u Marinkovu baru, u predvečerje premijere "Zlatnog reza 42" frustrirano je vapio:

- Lordane, povuci ovaj svoj film sa ćaci Festa.

I zaista, mogao je Zafranović da se okane Vukašina iz Klepaca i ostalih mučenika i da lepo kao Goran Marković parama Euroimaža i Filmskog centra Srbije (nažalost) snimi remek-delo u kojem srpski akademici i pisci drpaju za sise pevaljke na frontu negde oko Dalja i Borova Sela i u kojem zarobljena glumačka trupa otkupljuje svoje glave kod prosvećene muslimanske vojske deklamovanjem "Efigenijine smrti u Aulidi", dok zadrigli Srbi pod opasačima recituju samo Cecu.

Ali nije.

Tvrdoglavi filmski mešter sa Šolte je istrajao u svojoj životnoj misiji - secirajući užase Jasenovca izučavao je prilježno i anatomiju ljudskog zla oplodivši je u univerzalnu poruku koja sjaji za sva vremena kao ono klasje iz ruke preklanoga Vukašina.

I to nikada neće shvatiti zombirani glumčići koji su iz njihovih tobože velikih uverenja odbili da se poklone publici zajedno sa onima koji su preživeli strahote Jasenovca.