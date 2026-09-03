Kolumne

KOMENTAR: Srpski zavet i EU standardi

Boris Subašić

03. 09. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DANAS, kada uživamo u blagodetima punopravnog članstva u Evropskoj uniji rado se sećamo 26. maja 2011. godine kada je Boris Tadić, tada predsednik Srbije, saopštio: " U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić u akciji koju su izvele koordinisano Bezbednosno-informativna agencija i služba za otkrivanje ratnih zločina. Ovim hapšenjem Srbija je skinula veliku ljagu sa sebe".

КОМЕНТАР: Српски завет и ЕУ стандарди

Foto arhiva Novosti

Neki su primetili da se sa građanima Srbije niko nije konsultovao o izručenju, pa nije lepo da se deli odgovornost kada se ne dele milioni dolara na koliko je Mladićeva glava bila ucenjena. Isti su podsećali da je nekoliko dana ranije glavni haški tužilac Serž Bramerc otvoreno saopštio ucenu:

- Hapšenje generala je uslov za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.

Tadić je to demantovao:

- Nismo pravili kalkulacije, jer smo stvarno verovali da ovo radimo zbog naših ljudi, zbog Srbije.

Danas, kad je Srbija članica EU, vidimo da se ta trgovina isplatila. Uživanje u toj činjenici prekinulo mi je drmusanje uz reči:

- Budi se, na granici smo, idemo da nas slikaju za EU.

Vratih se u realnost kao vlasnik dokumenata Srbije sa biometrijskim podacima, koji i pored toga kao nižerazredni Evropljanin mora da da stane mirno pred kamerom rasističke Miteleurope. Uplaših se, da li je tu i "policija misli" sa skenerom za srpske glave, šta ću ako u mojoj pronađu pesmu o osmanskim optuženicima Starcu Vujadinu i sinovima. Tokom ekstradicije u "prokleto Lijevno" on im je poručivao:

- Onđe će nas biti i mučiti, Prebijati i noge i ruke, I vaditi naše oči čarne, O sinovi, moji sokolovi, Ne budite srca udovička, No budite srca junačkoga, Ne odajte druga ni jednoga...

Zaboravih odmah taj srpski zavet, ne može se sa njim u EU po standardima koje zastupa hrvatski premijer Andrej Plenković,redovni posetilac Tompsonovih koncerata ustaške popevke. On je jasno poručio, kao onomad Bramerc, da bi "organizovanjem sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića uz najviše državne i vojne počasti Srbija sebi zatvorila vrata EU".

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OBRT U SUKOBU VELJKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: Mali je ipak bio u pravu...
Poznati

0 0

OBRT U SUKOBU VELjKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: "Mali je ipak bio u pravu..."

JOVANA Jeremić je na proslavi svog 35. rođendana napravila nesvakidašnji potez kada je ispred sebe posula svetu vodicu, uz komentar da to čini za sve "veštice" koje su htele da je unazade. Ovaj gest je tada šokirao mladog boksera Veljka Ražnatovića, koji ju je javno iskritikovao na svom profilu na Instagramu, ističući da sveta vodica nikako ne treba da se prosipa na pod.

02. 09. 2026. u 14:11

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NJENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)
Svet

0 0

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NjENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)

BIVŠA medicinska sestra, 36-godišnja Lindzi Klensi, ubila je svoje troje male dece u podrumu porodične kuće u Masačusetsu. Njen pravni tim tvrdi da je osumnjičena čula glas koji joj je govorio da ubije decu i da je u trenutku zločina patila od postporođajne psihoze. Tužilaštvo tvrdi da je odluka bila proračunata i namerna.

02. 09. 2026. u 13:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVI MEĐUSOBNO POVEZANI KROZ NVO DUBOKE DRŽAVE! Ko su blokaderi sa konferencije za medije?
Politika

0 5

SVI MEĐUSOBNO POVEZANI KROZ NVO DUBOKE DRŽAVE! Ko su blokaderi sa konferencije za medije?

Blokaderi-teroristi sa raznih fakulteta održali su konferenciju za medije na kojoj su govorili o navodnom prisluškivanju kojem su bili podvrgnuti. Među blokaderima-teroristima kao vođe obojene revolucije, pobune koja je pretila da preraste u otvoreni građanski rat, istakli su se Ela Zeković, Andrijana Ristić, Ana Toškić Cvetinović, Jelena Kontić, Milica Popović i Ognjen Rašić.

02. 09. 2026. u 21:46

Politika
Tenis
Fudbal
„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema

„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema