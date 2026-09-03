KOMENTAR: Srpski zavet i EU standardi

DANAS, kada uživamo u blagodetima punopravnog članstva u Evropskoj uniji rado se sećamo 26. maja 2011. godine kada je Boris Tadić, tada predsednik Srbije, saopštio: " U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić u akciji koju su izvele koordinisano Bezbednosno-informativna agencija i služba za otkrivanje ratnih zločina. Ovim hapšenjem Srbija je skinula veliku ljagu sa sebe".

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Neki su primetili da se sa građanima Srbije niko nije konsultovao o izručenju, pa nije lepo da se deli odgovornost kada se ne dele milioni dolara na koliko je Mladićeva glava bila ucenjena. Isti su podsećali da je nekoliko dana ranije glavni haški tužilac Serž Bramerc otvoreno saopštio ucenu:

- Hapšenje generala je uslov za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.

Tadić je to demantovao:

- Nismo pravili kalkulacije, jer smo stvarno verovali da ovo radimo zbog naših ljudi, zbog Srbije.

Danas, kad je Srbija članica EU, vidimo da se ta trgovina isplatila. Uživanje u toj činjenici prekinulo mi je drmusanje uz reči:

- Budi se, na granici smo, idemo da nas slikaju za EU.

Vratih se u realnost kao vlasnik dokumenata Srbije sa biometrijskim podacima, koji i pored toga kao nižerazredni Evropljanin mora da da stane mirno pred kamerom rasističke Miteleurope. Uplaših se, da li je tu i "policija misli" sa skenerom za srpske glave, šta ću ako u mojoj pronađu pesmu o osmanskim optuženicima Starcu Vujadinu i sinovima. Tokom ekstradicije u "prokleto Lijevno" on im je poručivao:

- Onđe će nas biti i mučiti, Prebijati i noge i ruke, I vaditi naše oči čarne, O sinovi, moji sokolovi, Ne budite srca udovička, No budite srca junačkoga, Ne odajte druga ni jednoga...

Zaboravih odmah taj srpski zavet, ne može se sa njim u EU po standardima koje zastupa hrvatski premijer Andrej Plenković,redovni posetilac Tompsonovih koncerata ustaške popevke. On je jasno poručio, kao onomad Bramerc, da bi "organizovanjem sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića uz najviše državne i vojne počasti Srbija sebi zatvorila vrata EU".