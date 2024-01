FRANCUSKI PARLAMENTARAC OTKRIO NAMERE ĐILASOVACA: Ova debata će samo pomoći opoziciji da nastavi da pravi nerede

FRANCSKI poslanik EP Tjeri Marijani rekao je da će opozicija u Srbiji iskoristiti debatu u EP i da će joj ona pomoći da nastavi da pravi nerede.

Foto: Printskrin

- Proveo sam 15 godina u francuskom Parlamentu posmatrajući dešavanja u ovom delu sveta. Pričamo ovde o izborima u Srbiji, a nemamo nikakve izveštaje. Oni treba da budu dostavljeni za mesec ili šest meseci. I šta mi uopšte ovde raspravljamo? Imali smo 5.000 posmatrača tamo, i mislim da bi bilo mudro da ne raspravljamo o ovom pitanju pre nego dobijemo izveštaje. Postoje institucije, i podsećam vas da su one dužne da podnesu izveštaje. Ova debata je iskorišćena od strane opozicije (u Srbiji) koja dovodi rezultate izbora u pitanje, i vrlo sam zabrinut. Ova debata će samo pomoći opoziciji da nastavi da pravi nerede. Moje pitanje je šta to pokušavate da uradite? Da li po to ponovo pokušavate da iscenirate drugi Majdan? - pitao je on.