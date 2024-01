VESIĆ: Opozicija stalno traži nove izbore, a na svakima prođe sve gore

U SRBIJI su protesti posle izbora i zahtev za novim postali uobičajeno ponašanje i neka vrsta sporta kada je u pitanju opozicija kojoj je jedini politički program da napadne predsednika Srbije Aleksandra Vučića i silom dođe na vlast, zbog čega na svakim izborima prođu sve gore, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić.

Foto: Ministarstvo

On je, gostujući na televiziji Prva, rekao da je opozicija u poslednjoj izbornoj kampanji pokazala da ne razume šta je u stvari politička borba i naveo da se u svakoj demokratskoj zemlji opozicija trudi da ponudi alternative projektima vlasti, ali da to nije slučaj u našoj zemlji.

Vesić je naveo da su posle izbora na kojima je Aleksandar Vučić prvi put izabran za predsednika 2017. godine, kada je svog protivkandidata pobedio sa 40 odsto razlike, demonstracije trajale oko šest meseci, kao i da je opozicija protestovala posle svakih izbora u poslednjih desetak godina.

Naveo je da deo opozicije misli da to što nisu ostvarili na izborima mogu da ostvare na silu i dodao da to nije dobro za državu jer šalje lošu poruku o zemlji, ali da je to demokratija.

- Živimo u demokratiji i svako ima pravo da na miran način izrazi svoje mišljenje, sve dok se ne blokiraju putevi i ne vrši nasilje kao što je pokušano nedavno sa upadom u gradsku skupštinu ili svojevremeno na RTS i u Skupštinu Srbije - rekao je Vesić.

Naveo je da je opozicija protestovala i prošle godine kada je strašne i teške tragedije koje su se dogodile u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru i u Mladenovcu koristila u pokušaju da sruši vlast.

- Koristila je bes ljudi i sve ono što se dogodilo ne bi li to instrumentalizovali u političke svrhe i tada su takođe tražili izbore. Sada, kada su izbore izgubili, traže nove i to je, kao što vidite, postala neka vrsta sporta kada je u pitanju opozicija. Oni stalno traže izbore, a sasvim sam siguran da je predsednik Vučić u pravu kada kaže da bi, u slučaju ponavljanja izbora u Beogradu, opozicija prošla gore - rekao je Vesić.

Kazao je da je opozicija u poslednjoj izbornoj kampanji pokazala da ne razume šta je zapravo politička borba.

- Kada smo se kandidovali na izborima, izborna poruka naše liste ‘Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane’ bila je da tražimo mandat kako bismo nastavili sa projektima izgradnje puteva, pruga… dok sa druge strane nisam čuo nijedan konkretan program opozicije. Nisam čuo koliko bi oni izgradili puteva i pruga, kolika bi bila prosečna plata, šta bi radili sa sankcijama Ruskoj Federaciji, kako bi rešili problem Kosova i Metohije - rekao je Vesić.

Naveo je da se od opozicije moglo čuti samo “dole Vučić i hajde da napadamo i smenimo Vučića” i da je to bio njihov jedini politički program.

- Juče su se na protestu videle zastave evromajdana, čime poručuju da na silu treba preuzeti vlast. To je poruka da vlast treba srušiti na silu i preuzeti je na ulici. To su stvari koje su po mom mišljenju neverovatne i to samo pokazuje zašto oni na svakim izborima prođu sve gore - zaključio je Vesić.

