"ZNAJU ONI VRLO DOBRO DA IH NAROD NEĆE" Vučević: Pokušaj opozicije da parališe centar Beograda u danima novogodišnjih praznika

NAKON što su uvideli da nasiljem neće uspeti u nameri da izazovu haos, sukobe i nasilnu promenu vlasti, predstavnici bivšeg režima su se odlučili na pokušaj paralisanja centra Beograda u danima novogodišnjih praznika, izjavio je predsednik SNS Miloš Vučević.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

- Znaju oni vrlo dobro da ih narod neće. To se pokazalo na izborima, to se pokazalo ponovo i na ovim skupovima koji su okupili tek po nekog aktivistu opozicije. Ni glasači Đilasove liste više ne veruju Đilasu, što najbolje dokazuje mali broj okupljenih demonstranata na današnjem skupu kod Terazijske česme - rekao je on.

Istakao je da mu je žao što su Beograđani danas i prethodnih dana imali problema sa kretanjem kroz prestonicu, baš onda kada se tradicionalno pripremaju novogodišnji i božićni praznici.

- Siguran sam, da je ubedljivoj većini Beograđana drago što pripadnici bivšeg režima neće biti u prilici da vode glavni grad u naredne četiri godine. Upropastili bi im mnogo više od pripreme dočeka Nove godine. Iza sebe bi ostavili praznu kasu, nerealizovane projekte i devastiran grad. Baš kao i 2012. godine - zaključio je Vučević.