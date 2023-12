GLAVNA PAROLA OPOZICIJE PALA U VODU: Smeta im RTS, a na njemu više negativnih minuta ima vlast nego oni

ČUVENA parola opozicije "Oslobodite javni servis" potpuno gubi smisao pred činjenicom da je na Radio-televiziji Srbije emitovano više negativnih sadržaja o vlasti nego o pretendentima na vlast.

Foto: Z. Jovanović

Upravo to otkriva najnovije istraživanje o izveštavanju medija tokom izborne kampanje.

Nalazi monitoringa pokazuju da je u informativnom programu RTS i emisijama specijalizovanim za izbornu kampanju vlast predstavljena u negativnom svetlu čak 3 sata, 48 minuta i 29 sekundi. U procentima to znači da je vladajućoj koaliciji bilo posvećeno 10,52 odsto negativnog sadržaja. Analiza je obuhvatila sledeće emisije: Beogradska hronika, Vesti, Vesti na srpskom znakovnom jeziku, Dnevnik 1, Dnevnik 2, Dnevnik 3, Dnevnik RTV Vojvodine, Jutarnji dnevnik, Jutarnji program, Ovo je Srbija, Oko, Oko magazin, Reč na Reč, Četvrtkom u 9 i Šta radite, bre.

Negativni minuti rezervisani za vladajuću koaliciju, izmereni u ovom istraživanju, ne bi trebalo da začude nikoga ko iole objektivno sagledava sadržaj medijskog javnog servisa. Sasvim je logično da je javni servis kritički nastrojen prema Vladi, predsedniku, ministrima... Ovaj podatak može da šokira samo onaj deo gledalaštva u Srbiji koji prati i veruje isključivo medijima Junajted grupe u vlasništvu Dragana Šolaka. Ti gledaoci su lišeni objektivne slike, jer Šolakov medijski sistem iznova i iznova ponavlja narativ u kojem javni servis radi u službi vlasti.

Opozicioni političari, kada bi se makar potrudili da budu objektivni, ne bi više imali razloga da svako malo svoje proteste izmeštaju ispred zgrade RTS i traže nekakvo oslobađanje javnog servisa. Činjenično stanje govori da nisu u pravu kada zapaljivo provociraju kako Aleksandar Vučić uređuje Dnevnik. Kako to Vučić čini, najbolje govore podaci po kojima je baš on prvi na listi po negativnim minutima i to sa desetoprocentnim učešćem.

Čuveni borci protiv nasilja znali su i da javno objavljuju imena urednika RTS i optužuju ih da botuju za vlast, što je svojevrsno targetiranje novinara i direktan vid pritiska na njihov rad. Isti ti ljudi su i upadali sa motornim testerama u RTS i tako se borili protiv nasilja. Takvim agresivnim pritiskom na javni servis kao da su želeli od njega naprave Novu S ili N1, televizije koje su u svom programu posvetile 207 sati za napade na Aleksandra Vučića. Kada se sve sagleda, izgleda da tako naša opozicija vidi demokratiju i profesionalni rad medija.

(Kurir)