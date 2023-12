"SRBIJA DRŽAVA GDE VLADAJU PRAVO I ZAKONI" Vučević: Ko je bacao cigle na policiju i hteo da zapali Skupštinu Beograda, mora da odgovara

MINISTAR odbrane Miloš Vučević izjavio je danas da je Srbija država gde vladaju pravo i zakoni, da niko nije iznad ili mimo njih i da ne može da poništi izbornu volju građana, jer bi time bila poništene i sve vrednosti demokratije ili demokratskog uređenja jedne države.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

- Svi građani Srbije mogu biti sigurni da niko na silu neće menjati odluku građana na biračkim mestima, jer bi sve drugo dovelo u besmisao održavanje uopšte izbora, kao i do toga da onaj ko ima jaču ekipu ljudi zauzme neku instituciju, kaže da izbori nisu bitni i proglasi svoju izbornu pobedu i time zaista kaže da građani nemaju prava da odlučuju ko treba da predstavlja državu ili da vodi jedan grad u naredne četiri godine - rekao je on za televiziju Prva.

Vučević je naglasio da je država analizirala sve što se dešavalo, tačnije napade na državne institucije u nedelju u glavnom gradu Srbije, kao i šta se može u narednom periodu događati, kako bi bila sačuvana država i preduzete sve neophodne mere.

- Ono što brine nas sve po pitanju nacionalne bezbednosti, a to je nešto što se prelama i prati nas godinama, rekao bih decenijama, jeste stanje na Kosovu i Metohiji. Kurti nastavlja teror nad Srbima i neće stati, i bojim se imaćemo veliki problem i veliki izazov oko svega toga. Nažalost, dok mi imamo situaciju da se upada u srpsku imovinu, dok se nastavlja pritisak na Srbiju, na KiM, dok se srpske crkve proglašavaju da su neke druge crkve i da pripadaju drugima, mi ovde imamo scene da neko pokušava da zapali Stari dvor, simbol srpske državnosti - kazao je Vučević.

Prema njegovim rečima, postoje oni koji nisu dobronamerni prema Srbiji i žele da nam zalepe etiketu da se svađamo sa nekim, ali naša država nema taj interes, već želi da sarađuje sa svima i da budemo bezbednosno sigurna, stabilna i ekonomski snažna zemlja.

On je još jednom čestitao policiji Srbije i Ministarstvu unutrašnjih poslova na strpljenju i taktičnosti i na pravoj reakciji u događajima u nedelju u Beogradu.

- Policija je tri i po sata odolela svim tim napadima, suštinski bez bilo kakve reakcije - kazao je on.

Vučević je podsetio i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do pravoslavnog Božića naša bezbednosna agencija objaviti dokument koji će biti analiza o uticaju nekih, spoljnih faktora na izborni proces u Srbiji.

- Da čekamo da vidimo dokument. Da ne idemo na pogrešan put i jeftine optužbe koje nisu utemeljene. To zahteva zaista čvrstu argumentaciju, jer su to više nego osetljive stvari. Nesporno je da možete prepoznati nečije otiske na određenim mestima, figurativno govorim, ne mislim ni da je to sve tako pojednostavljeno. Ima tu dosta i unutrašnjih faktora, neodgovornog, kriminalnog, huliganskog ponašanja kod ljudi koji su iz naše države. A da li je to neko zloupotrebljavao, da li je to nekad neko ohrabrio, pa rekao bih da ima svakako i tog faktora, odnosno tog uticaja - rekao je on.

Naglasio je i da će svi odgovorni odgovarati i da oko toga nema kompromisa.

- Ko je bacao cigle na policiju, udarao šipkama, ko je hteo zapaliti Skupštinu grada Beograda, mora da odgovara - rekao je Vučević.

Istakao je da građani treba da znaju da će institucije države reagovati, da je država Srbije jača od svih ovih izazova, da zakon mora da važi za sve i da to da li je neko član neke stranke ili nije član nijedne stranke, da li je rođen tu i tu ili je rođen u nekom drugom mestu, neće uticati na postojanje krivičnopravne odgovornosti koju će da kvalifikuje tužilaštvo.

BONUS VIDEO: ŠAPIĆ ODGOVORIO ĐILASU: Od sada ćemo on i ja malo drugačije razgovarati