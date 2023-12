VUČEVIĆ: Svi koji su odgovorni za nasilje moraće da odgovaraju, Đilasova opozicija doživela debakl

MINISTAR odbrane i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević gostovao je na televiziji B92 gde je govorio o aktuelnim temama u vezi sa pitanjima o političkim razlikama kao i o protestima u Beogradu.

- Zaključak je da institucije Srbije funkcionišu normalno, svi moraju da se pridržavaju Ustava i da država ima snage da se odupre svim izazovima. Postoji politički diskurs, to je deo višestranačka, ali postoje i granice koje važe za sve, a to je da nema nasilja, preuzimanja institucija, nema napada na službena lica. Ko god radi nešto od toga čini određena krivična ili prekršajna dela. Bez obzira da li je član jedne ili druge stranke, bez obzira na pol, zakon važi za sve. Svi koji su napadali Srbe, sve građane Srbije, kao što bi se to desilo vama ili meni - istakao je ministar i dodao da što se tiče krivične odgovornosti to je pitanje za tužilaštvo. To je rušenje ustavnog sistema Srbije. Bacili su ljagu na svu državu. To je pitanje tužilaštva. Slušajući izjavu Mike Aleksića, sa prvog dela skupa, poziva javno da se fizički nasilno zauzme Skupština Grada. Takođe, imate direktan prenos tajkunskih televizija, a oni koji su predstavnici bivših režima koji predvode napad na Stari dvor. Oni su na silu probali da razvale vrata, to je deo demokratije valjda. Doživeli su debakl, valjda treba da spalimo ono što nam je ovekovečilo postojanje. Čuli ste kako kažu da napadaju, da probijaju, a najvažnije je što su njihove televizije sve to prenosile u nadi da će se pridružiti. To je Srbija protiv nasilja. Pričate o zverinjaku, a to je pravi zverinjak, oni nemaju brigu za narod. Snimak gde neko pokušava da zapali struju kako bi izgoreo Stari dvor. U kakve vi to proteste idete sa dinamitom i šipkama? Namerno su im rekli da motke s kojima napadaju budu sa zastavom Srbije, a oni su pogazili zastavu Srbiju. Zastava je simbol suvereniteta, a ne napada. Policija je išla tamo gde je najgore, od kriminalaca i od albanskih terorista, a vi ih vređate, ja im se iskreno divim na strpljenju. Osmorica policajaca je povređeno, dok su oni bacali kamene blokove, a oni satima nabijaju šipku ka policiji i bačaju baklje. Ima li većeg licemerja? - pitao je Vučević.

Kaže da građani treba da ostanu mirni i pribrani i da država ima snage i volje da čuva red i zakon.

- Nema tu Đilasa i Šolaka, neće da izađu u prve redove, stari su to lisci. Interesantno će biti da vidimo šta će se dalje dešavati jer niko nije iznad zakona i svi moraju da odgovaraju. Niko od nas nije dobio poruku zašto se ovo trpi. Mislim da su obraćanja predsednika Vučića bila lekovita i umirujuća, dok se neki raduju scenama da Srbin na Srbina digne ruku. Molim građane da svi ostanu mirni i pribrani, a država ima snage i volje da čuva red i zakon. Srbija je iznad svih i svega. Dražava mora sistematski i odgovorno odgovori na sve izazove, a svi moraju da odgovaraju za svoje postupke. Tako i za ovo nedelo postoji sankcija. Svuda i u svakoj državi je tako. Možete da zamislite kako bi reagovala policija u Francuskoj. Nek samo svako od nas na sekundi zamisli kako bi bilo u tim državama. Obrukali su Srbiju, jer je ovakva slika otišla u svet 24. decembra. Imate grupu od 50 do 150 studenata, a koliko imate desetina hiljada studenata u Srbiji? Ta grupa je sebe kvalifikovala da predstavlja jedan sloj stanovništa. Mislim da to nisu stvari za studente, oni treba da čuvaju svoju državu. Nije problem da su kritički nastrojeni, ali i mi smo bili studenti, pa meni nikad nije palo na pamet da rušim vlast, a bio sam više u opoziciji, ali mi nikkad nije palo na pamet da rušim državu. Ja sam je poštovao, nikad mi nije palo na pamet da dignem ruku na Srbina. Zato ima više stranaka koje učestvuju na izborima. Videli ste pesnicu otpora, koja je nešto redizajnirana. To su studentski protesti pošto su Ćuta i Lazović studenti. Imaju dobar staž. Nisu na ponos ostalih studenata. Studenti treba da spremaju januarki ispitni rok. Vojska je u kasarnama, učitelji predaju, tačno se zna, novinari radite u redakcijama, svako zan svoj posao. Ti si izvršilac krivičnog dela, ako se buniš protiv građanske izborne volje, a nikad nisu bili čistiji izbori. Kompanijska proslava dovela je ljude da se opuste i neko ih fotografiše sa parkinga restorana u Bogatiću i kaže da su ovako dovodili ljude da glasaju. Ja im želim da naredna 44 izborna ciklusa budu pobednici. Nije predviđeno mesto kada ste izgubili izbore da se obratite sa balkona. To je za Novaka Đokovića, odbojkašice, vaterpoliste. Ne mislim da su sinhronizovani, ali imaju iste ciljeve, ali hoće da oslabe Srbiju. Zagrebački mediji u predvečerje najradosnijeg praznika gase vesti i sele se da vide kako gori Skupština Grada Beograda. Ima li lepše vesti? Oni su čisti nasilnici, a nikakva politička opcija. Sada će ići sa pričom da je to ubačen elemnet, peti element. Verovatno će biti da je Vučić ubacio nekoga u redove. Nismo videli Miku Aleksića da se nasilno zauzme, nismo videli ovog iz Šapca, nismo videli Ćutu koji kaže nema razilaženja - kazao je on.

Vučević je poručio građanima da veruju u Srbiju.

- Poruka je građanima da veruju u Srbiju, niko ne može unutra i spolja da je sruši. Poštovaće se izborna volja građana. Niko nije mimo zakona i da će država ostati stabilna demokratska gde vlada pravo, redi jednakost. Svi koji su počinili krivična dela odgovaraće u skladu da sa zakonom.