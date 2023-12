"OD SADA ĆEMO ON I JA DRUGAČIJE RAZGOVARATI" Šapić odgovorio Đilasu: Počeo je patološki da laže, da me optužuje za ozbiljne stvari

PREDSEDNIK Privremenog organa Grada Beogarda Aleksandar Šapić reagovao je danas na izjavu Dragana Đilasa koji je rekao da su „huligani iz grupe Đorđa Prelića vadili kocke i gađali Skupštinu grada, a da je Šapić s njim slavio pobedu na izborima u Skadarliji“.

Foto: Grad Beograd

Šapić je naglasio da je Đilas počeo patološki i bezočno da laže i pozvao nadležne organe da najrigoroznije kazne sve one koji su učestvovali u napadu na Stari dvor.

- Upravo sam video izjavu Dragana Đilasa kako me optužuje da sam pre par dana u Skadarliji bio na proslavi sa osobom koju je on takođe optužio da je organizovao sraman napad na Stari dvor. Ta osoba se zove Đorđe Prelić, a Dragan Đilas je rekao kako sam ja sa Prelićem u Skadarliji pre par dana slavio pobedu, valjda na izborima. Takođe nas je optužio kako Vlada Obradović nije pušten da uđe u svoju kancelariju, kako on ima pravo ovde da boravi, a kako sam ja nakon toga pušten u Stari dvor. Prvo, Vlada Obradović je bio danas u svojoj kancelariji, bio je u Starom dvoru, niko ga nije sprečavao da uđe, kao što ga ni juče ne bi sprečio da je došao najnormalnije, u radno vreme ili posle, a da iza njega nisu bili ljudi koji su upravo uradili ono zbog čega Vlada Obradović nije bio pušten – porazbijali ulaze, napali policiju, ubacivali baklje i demolirali ovo zdanje. Isti bi slučaj bio i sa mnom da sam juče došao sa ljudima koji su želeli da demoliraju ovu ustanovu - izjavio je Šapić.

- Druga stvar, znao sam za Dragana Đilasa da je svakakav ali nisam znao da je postao patološki lažov. Ubudeće ćemo on i ja drugačije da razgovaramo, jer kako je on počeo brutalno da laže, ja ću početi malo više da govorim istinu o kojoj sam u prošlosti ćutao. A što se tiče tih ljudi koje je kao Prelić organizovao po nalogu Vučića kako je Đilas rekao – ja pozivam sada sve nadležne organe, pošto je događaj snimljen sa više kamera, pre svega kamerama N1 i Nove S koje su sve uživo prenosile, da svakoga ko je bacio i jednu šišarku, a da ne pričam o kamenicama od po nekoliko kilograma koje su teško povredile policajce, o motkama, o bakljama, da svakoga najstrože kazne, upravo iz te grupe Đorđa Prelića, kako je rekao Dragan Đilas. Svakoga. I da to bude za primer svima onima koji ubuduće budu pomislili da nasilno uđu u bilo koju instituciju države jer, kao što sam video, Đilas je osudio taj akt i rekao da to nema veze sa njima i sa organizatorima jučerašnjeg protesta, pošto „nismo videli“ na vratima Obradovića, Milivojevića, Aleksića, Zelenovića, Jovanovića itd. - dodaje on.

- Pozivam tužilaštvo, pozivam nadležne organe da najrigoroznije kazne sve one koji su učestvovali u jučerašnjim neredima, a što se tiče bezočnih laži Dragana Đilasa, u poslednjih deset godina nisam bio ni u jednom ugostiteljskom objektu u Skadarliji, bio sam samo na otkrivanju spomenika Tomi Zdravkoviću, dotičnog Prelića nisam u životu ni čuo ni video i ovo mi je samo pokazatelj u kakvom očajnom stanju se nalazi Dragan Đilas, iz koga lako može i da zaplače, ali to nije više nikakvo iznenađenje, pošto smo se na to navikli. On i ja ćemo u budućnosti malo drugačije da razgovaramo, pošto kad sam ga zvao da se kandiduje za gradonačelnika, kad sam ga zvao da dođe u Skupštinu grada, kada sam ga zvao da dođe da sa mnom direktno razgovara, on je slao svoje čauše, a čak se nije ni kandidovao za listu od 110 odbornika Skupštine grada. Počeo je patološki i bezočno da laže, da me optužuje za ozbiljne stvari. Od sad ćemo on i ja malo drugačije razgovarati - rekao je Aleksandar Šapić.