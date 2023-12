"ŠIDER SE 5. DECEMBRA VIDEO SA ĐILASOM U BEČU" Brnabićeva o izjavama međunarodnih posmatrača: Danima lažu, destabilizuju, maltretiraju

PREMIJERKA Ana Brnabić govorila je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Pink, o postizbornim temama i svemu što je usledilo nakon u nedelju održanih izbora u Srbiji.

Foto: Printskrin

- Najvažnija tema za mene u ovom trenutku je napredak u svim projektima koje imamo u Republici Srbiji, ali svakako druga najvažnija tema je stabilnost. Oni svakako pokušavaju da destabilizuju Srbiju i ovo jeste pokušaj dodatnog nasilnog rušenja predsednika Aleksandra Vučića i svih onih za koje je narod u najvećem broju glasao. Lista SNS može sama da formira novu vladu, iako sam uverena da će naša stranka da uvek uzme u obzir tradicionalne naše partnere. Ono što sam naučila od Vučića jeste da politika nije matematika i da je važno da napravimo što stabilniju Srbiju. Mi smo imali izbore na kojima je bio rekordan broj posmatrača, 5.587 - rekla je premijerka.

Govoreći o Stefanu Šenahu i Andreasu Šideru, dvojici posmatrača, koji danima pokušavaju da ospore rezultate izbora koji su održani u nedelju, Brnabićeva kaže:

- Oni su bili posmatrači koji su predvodili delegacije Evropskog parlamenta. Oni što su uradili naknadno, gostujući u medijima Junajted grupe je pod jedan potpuno u suprotnosti sa kodeksom ponašanja međunarodnih posmatrača, jer oni ne smeju na taj način da razgovaraju o temi izbora u Srbiji. Pod dva, obojica su bila na onim mestima na kojima su izrazili želju da učestvuju. Stefan Šenah je bio u Sremskoj Mitrovici, Beogradu (Vračar), i nije imao niti jednu primedbu u zapisnicima. Andreas Šider je bio u Novom Sadu, Bačkom Petrovacu, Beogradu (Vračar) - nema primedbu niti jednu i onda idu na medije Junajted grupe i danima lažu, destabilizuju, maltretiraju direktno Srbiju time što pričaju da su oni videli, mislim Šider je rekao da je video fantomske glasače i da je čuo da je 50.000 ljudi dovedeno u Beograd da glasa na lokalnim izborima. Dakle, Đilas je rekao 40.000, a on 50.000, taj Šider koji se 5. decembra video u Beču sa Draganom Đilasom. Toliko o objektivnosti i nepristrasnosti. Đilas je rekao 40.000 ljudi, što je da dovedete između 800 i 1.000 punih autobusa da glasaju - kaže premijerka.

- Mislim da je važno da naglasimo, da ljudi znaju, da ni Šenah ni Šider nikada do sada u političkoj karijeri nisu imali ni jednu jedinu lepu reč da kažu o Srbiji. Za njih su Srbi genocidan narod, Republika Srpska genocidna tvorevina, Kosovo nezavisna država. Ono što posebno treba naglasiti, za njih su vrhunac vrhunca demokratije izbori koje je Kurti održao na severu KiM, na kojim su ljudi bili bukvalno naterani da glasaju u kontejnerima u prisustvu oružanih formacija. Sa takvim izborima nisu imali problem, ali sa ovakvim imaju. Kažu da to što su videli ovde nigde nisu videli, zamislite kakav je to bezobrazluk. Imali ste ovde 58 posto ljudi koji su izašli da glasaju, imali ste 5.587 posmatrača, imali ste 50.394 stalna člana biračkih odbora i 150.000 članova biračkih odbora u privremenom sastavu. Od toga na listu SNS je išlo 11 posto, sve ostalo je bila opozicija - navodi Brnabićeva.

- Imali ste sada u Berlinu gde je poništeno glasanje na oko 400 biračkih mesta iz 2021. godine, pa će sada ponovo da glasaju 2024, za ono što je bilo 2021. godine. Zamislite da se tako nešto desi u Beogradu, kako bi oni reagovali. Jedna pravila važe za njih, a potpuno druga za Kurtija, a potpuno treća za nas. Ovde kod nas nema demokratije čak i kada ima 5.587 posmatrača, posmatraju koliko god žele. Kada im date zapisnik, pitate da li imaju prigovor, oni potpišu da nemaju i odatle direktno odu na Šolakove medije da pričaju da to što su videli nigde nisu videli. Ništa od toga nije u skladu sa međunarodnim etičkim kodeksima za posmatračke misije. Ali kada kaže nešto Bilčik, onda je to katastrofa, on je najgori na svetu - kaže premijerka.

- Mi pripremamo jedno pismo, kao što je i predsednik rekao. Bila je puna ODIHR misija, ODIHR je u svom preliminarnom izveštaju dao prilično pozitivne komentare. Naravno, Nova, N1 i ostali opozicioni mediji izvuli su delove rečenica koji su bili negativni. Najpozitivnije su ocenili rad RIK-a, ispred kog ovi protestuju. Opozicija ne zna ni koliko je glasova dobila, ja dajem desnu ruku da Aleksandar Vučić zna u broj koliko smo mi dobili. To pokazuje koliko njima izbori nisu važni. A imali su 90 posto kontrolora u okviru biračkih izbora - ističe Brnabićeva.