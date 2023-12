"KAKO BISMO SAČUVALI DRŽAVU": Šapić - Sada je važno doneti odgovorne odluke i postaviti jasna pravila ponašanja

SADA je izuzetno važno doneti odgovorne odluke na osnovu kojih će se postaviti jasna pravila ponašanja i to ne zbog izbornih rezultata u Srbiji i Beogradu, već kako bismo sačuvali državu, ustavnopravni poredak i sve ono što nosi jedno stabilno i civilizovano društvo, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Foto: Printskrin

On je, gostujući na TV Pink, istakao da postoji veliki rizik da uđemo u jednu novu vrstu političke kulture koja nas uvodi u anarhiju, haos i potencijalni građanski rat, a to znamo kako završava jer postoji objektivna opasnost od takozvane „majdanizacije” Srbije.

– Sva izborna pravila su bila nešto što je opozicija tražila od Evropske unije i evropskih posmatrača i sve je usvojeno i usaglašeno dva meseca pre raspisivanja izbora jer su to bili njihovi uslovi. Nemamo problem da definišemo jasna pravila i da se na osnovu njih tako i ponašamo, već što se pravila stalno menjaju od izbora do izbora u skladu sa nečijim ciljevima i interesima i nezadovoljstvima – rekao je Šapić.

Povodom navoda da su ljudi iz Republike Srpske glasali na lokalnim i pokrajinskim izborima, a da tu ne žive, on je naglasio da je to tako već duže od 20 godina i niko nikad nije postavljao pitanje legitimiteta.

– Ajmo da postavimo pitanje kako se dobija i kako se održava prebivalište. Postoje države koje vas proveravaju u nekim intervalima, a to se kod nas nije dešavalo. Hajde sada o tome da se dogovorimo jer u tom slučaju je nelegitimna svaka vlast od uvođenja višestranačja – rekao je Aleksandar Šapić.

Šapić je rekao da se u komentarima stranih zvaničnika o izborima u Srbiji radi o dvostrukim aršinima.

– Pokušavam da svojim primerom pokažem staloženost i da ne širim mržnju što je, u ovom slučaju, jako važno i apelujem na ljude da ne podstičemo sukobe i podele jer to nije vredno nijedne funkcije, pa bila ona državna ili gradska. Nisam protiv toga da ljudi protestuju, ali da se ugrožava bezbednost i normalan život svih drugih građana samo zato što je neko sebi dao za pravo da krši sve pravne norme koje postoje i kad se izražava nezadovoljstvo i protest i da time ugrožava sve druge jer ne želi da se pridržava pravila, računajući da je njemu sve dozvoljeno i da pritom on sam pribegava različitim vrstama nasilja, e to je već nedopustivo – rekao je Šapić.

Na pitanje novinara o navodnoj krađi glasova plasiranoj od strane opozicije Šapić je rekao da postoje jasne procedure rada biračkih odbora.

– Opozicione liste tvrdile su, pogotovo u Beogradu, da imaju većinu u biračkim odborima da spreče da nijedan glas ne bude zloupotrebljen i sad se postavlja pitanje šta su njihovi predstavnici radili na biračkim mestima i zašto su svi potpisali zapisnike o radu biračkih odbora, ukoliko je bilo nepravilnosti – poručio je Aleksandar Šapić.

Kako je rekao, u čitavoj Evropi i svetu je posebno stanje, geopolitičke promene su u toku, možda najveće od pada berlinskog zida.

– Siguran sam, ne znam samo u kojoj meri, i na našim prostorima određene interesne strukture unutar evropske zajednice pokušavaju da unesu neku vrstu nestabilnosti da bi mogli da dočekaju rasplet situacije koji će svakako doći u narednih godinu, godinu i po dana. Ja očekujem tek nakon američkih izbora rasplet u Evropi i svetu. Njih ne zanimaju naši izbori, već stabilnost ovog dela regiona. Ako mi nakon prevremenih izbora, koje je tražila opozicija, i nedvosmislene podrške koju dobila nacionalna politika koju postavlja predsednik Vučić, ako sada nismo u stanju da konačno malo stabilizujemo političku scenu, postavimo normalnije okvire u kojima ćemo čekati rasplet geopolitičkih dešavanja, onda se postavlja pitanje a kad ćemo biti – rekao je Šapić.

Kako je rekao, od ponedeljka par stotina ljudi najavljuje da blokira beogradske ulice. Da li, dodao je, neko ima pravo da ugrožava život milionskog grada zato što je on tako odlučio.

Govoreći o protestima ispred Republičke izborne komisije Šapić je rekao da ne postoji svest o riziku koji to sa sobom nosi.

– Možda će tamo zaista protestovati neko ko nema nameru da bude nasilan, ali će se time i dati prilika nekome ko će da donese neke palice i oružje pa će tako da dođe do nekog incidenta. To vam je kao kada bacite kapislu u prostoriju punu baruta, ona kada eksplodira postoji mogućnost da se sve zapali. Očigledno da oni koje pozivamo na odgovornost toga nisu svesni ili ih to zapravo ne interesuje jer misle da je vrednija njihova pozicija od stabilnog društva. Oni nisu svesni da može da izbije sukob u kome će se druga strana braniti, jer šta bi bilo da je recimo porodica gospodina Kovačevića nakon napada na njega krenula da ga brani? – rekao je Šapić.

Govoreći o izborima u Beogradu, on je podsetio da je izlaznost bila skoro 60 procenata, čime je oboren rekord od prošle godine.

– Na tu izlaznost je naša lista dobila najveći broj glasova, blizu 370.000 glasova, došli smo do 39 procenata. Pobedili smo na izborima i to opet nije garancija da ćemo doći do skupštinske većine jer jednostavno, tako oduvek funkcioniše sistem. Ali ako prihvatimo ovu političku kulturu, više niko nikad neće formirati vlast ako nije jači na ulici. Ako prihvatimo da nakon izbornih rezultata, potpisivanja biračkih odbora i spiskova sa biračkih mesta i konstatovanja da nije bilo nepravilnosti, strana koja nije zadovoljna rezultatom izađe na ulicu i smatra da je njeno pravo da sve blokira, nikada nećemo da formiramo nijednu vlast na osnovu izbora – rekao je Šapić.

