VLADIMIR BILČIK O IZBORIMA: Nismo primetili sistemske neregularnosti, čestitam građanima Srbije

POSMATRAČKA delegacija Evropskog parlamenta primetila je nepravilnosti tokom izbornog dana, međutim, to nisu bile veće neregularnosti, izjavio je za Marker izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik.

- Ono što smo primetili jeste da su izbori dobro sprovedeni, dobro vođeni. Ima nekih nepravilnosti kada su u pitanju prijave koje smo dobijali iz mesta koja smo posetili o dovođenju dodatnih birača, ali nije reč o velikom broju birača. Takođe, o potencijalnoj kupovini glasova, posebno na biračkim mestima i oko njih. Ali opet, to nisu bili veliki incidenti, već oni koje smo posmatrali u manjem obimu. Dakle, u celini, mislim da su izbori protekli glatko. Zato želim da čestitam građanima Srbije što su glasali u većem broju nego prošle godine - rekao je Bilčik.

Bilčik je naveo da je dobro što će Srbija kao rezultat ovih republičkih izbora imati reprezentativniji pluralistički parlament.

Na pitanje da li misli da su te nepravilnosti koje je pomenuo bile sistemske ili su to bili izolovani slučajevi, Bilčik je odgovorio da posmatrači delegacije EP nisu primetili sistemske nepravilnosti na dan izbora.

- Ali takođe smo rekli u zajedničkoj izjavi međunarodnih posmatračkih misija da u pogledu jednakih uslova u kampanji postoje neka sistemska pitanja koja su proistekla iz dominantne pozicije vladajuće većine i vladajuće partije - naveo je on.

Na pitanje da li misli da taj neravnopravan položaj i ono što dešavalo u izbornom danu može da dovede u pitanje izborni rezultat, Bilčik je odgovorio da nije na njemu da donosi sud o izbornim rezultatima.

- To je na vlasti u Srbiji. Mislim da bi sva ta pitanja trebalo da budu pravilno obrađena, propisno istražena i adresirana. To je izuzetno važno. Sa naše tačke gledišta, videli smo neke nepravilnosti, ali u celini smo videli i nesmetano odvijanje izbora kada su u pitanju republički izbori. Lokalne izbore u Beogradu nismo posmatrali - istakao je on.

- Imali smo brojne brige i strahove, i samo želim da istaknem neke dobre vesti. Znam da će se ljudi fokusirati na brojna pitanja, brojne probleme, ali ima i dobrih vesti. Na primer, pitanje Kosova je dosta dominiralo kampanjom, ali iz izveštaja koje smo dobili nije bilo tenzija oko birača sa Kosova i Metohije koji su došli u centralnu Srbiju da glasaju. Mislim da je šteta što to nisu mogli da urade na Kosovu i Metohiji, ali je dobro što su mogli da glasaju u centralnoj Srbiji i da se vrate kući bez ikakve muke i uznemiravanja, i mislim da je i to nešto što treba istaći - kazao je Bilčik.

Bilčik je naglasio da se nada da će Srbija sada biti "malo oslobođena vanrednih izbora jer stalni izborni ciklusi ne dozvoljavaju prostor za politički rad i političke odluke koje su toliko ključne za kretanje Srbije ka Evropskoj uniji".

