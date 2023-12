VUČIĆ O DAMAMA: One su stub porodice i države, one čuvaju našu zemlju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je specijalne emisije TV Pink.

Foto printskrin TV Pink

Sa predsednikom će razgovarati voditelji Predrag Sarapa, Irena Jovanović, Jovana Jeremić, Ognjen Amidžić i Sanja Marinković.

U studiju su još Ana Brnabić, Siniša Mali, Aleksandar Šapić, Miloš Vučević, Dejan Tomašević, Željko Rebrača, Lidija Vukićević, Nada Obrić, Haris Džinović...

Na pitanje kako bi želeo da se osećaju građani i građanke Srbije, predsednik kaže da su žene stub porodice i države.

- One čuvaju našu zemlju. One su odgovornije mnogo, ne mogu reći da su srećne zbog nas. Što se mene tiče, zadovoljan sam pošto smo dali sve od sebe, imali smo pozitivnu kampanju, izašli smo sa planom, programom i obećanjima. Penzije 650 evra, plate 1.400. Zadovoljan sam, dao sam sve od sebe - kaže on.