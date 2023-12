Lista „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ održava predizborni skup u Kragujevcu.

Predizborni skup održava se u Kragujevcu, u hali „Jezero“, sa početkom od 16 časova.

Na skupu će govoriti i Aleksandar Vučić.

Obraćanje predsednika SDPS-a Rasima Ljajića

- Juče smo u Kragujevcu imal ijedan skup, gde je jedan od opozicinih ldiera rekao da na izborima učestvuje samo Vučić i njegova gomila dvorskih budala. Ja sam u politici 30 godina , a meni nikada ni najveći neprijatelj rekao da sam budala. Svi mi koji učestvujemo u ovoj kaampanji smo budale. Naš odogovor treba da stigne 17. demebra, zaokruživanjem broja 1 i liste Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane.

- Nedelju dana se vodi besomučna hajka na 2.000 ljudi koji su dali podršku našoj listi. Neverovatna mržnja koja dostiže neviđene razmere. Nećemo dogovoriti ništa, ali oni nad gledaju sa intelektualne visine, a mi ćemo im pokazati 17. decembra, nema nasilja, nema mržnje, nema pdoela, potrebno nam je jedinstvo i snaga.

- Oni su od samog početka pričali o izbornoj krađi, a sami kažu da smo mi apsolutni pobednici. Oni mogu da brane samo izborni poraz. O kakvoj krađi oni govore. Oni traže alibi za poraz koji će da dožive, a taj poraz mora da bude najubedljiviji do sada.

- Srbija na ovim izborima bira između stabilnosti i neizvesnosti. Ljudi briaju između onij koji znaju šta je država, i onih koji samo znaju šta je tviter.

- Izađimo svi 17. decembra. Zaokružite br. 1. Sam ovelika razlika u pobedi može da garantuje stabilnost.

Obraćanje saradnika na Institutu za informacione tehnologije u Kragujevcu Katarine Virijević

- Zaposlena sam kao istraživač saradnik u Kragujevcu. Nesporno je da je Vlada učlinila mnogo za razvoj nauke u našem gradu. Izgrađeno je više od 200 stanova za mlade istraživače. Moje kolege i ja dobili smo priliku za usavršavanje u vrhunskim labaratorijama. Dobili smo nove aparate i novu opremu za rad.

- Ovakve promene unapređuju kvalitet svakog građana i bolje uslove za istraživačku delatnost. Imamo ljude koji pomeraju granicu znanja.

Obraćanje rektora Univerziteta u Kragujevcu Nenada Filipovića

- Poštovani predsedniče znam da slušate i da ćete svakog trenutka ovde da se pojavite. Dragi moji Kragujevčani, Šumadijo! Jesam prvi na listi, ali prvi među jednakima. Zašto sam pristao da budem prvi na listi? Nikada se politikom nisam bavio, ali ovo je moja patriotska dužnost, želim da bar uradim deo koliko i predsednik Srbije.

- Imali smo odlične uslove na čelu sa predsednikom i premijerkom. Koliko pamtim, nikada nismo imali bolje uslove za život i rad, mi profesori, istraživači. Proveo sam neko vreme na Harvardu, dobio sam računar koji je bio 3 puta gori nego ovde. Posle su se uslovi poboljšavali. I treba da idu naši ljudi da se usavršavaju, ali treba da se vrate. Imaju gde da se vrate.

- Kragujevac je dobio jako puno. Preko 200 stanova dodeljeno je mladim istraživačima. Oni sada mogu da žive normalno, da rade ono šro vole i da su ponosni što su u ovom lepom gradu, u našoj Srbiji.

- Ponosni smo na data centar u Kragujevcu. Imamo veoma ozbiljne uslove, dobre uslove za rad, pristup superkompjuterima. Data centar se širi. Srbija mora da ide u korak sa tehnologijom i naukom. Veštačka inteligencija će zamenit idosta poslova, ali ćemo i dobiti puno novih.

- Kragujevac ne sme da stane, Srbija ne sme da stane. Živela Srbija, živeo predsednik Aleksandar Vučić.

Obraćanje Miloša Vučevića

- Dobar dan, dobri ljudi. Gotovo sedam nedelja traje kampanja. Obišli smo sve delove Srbije. Gde god da smo bili, u bilo kom delu Srbije, čula se samo ključna rečenica - Srbija ne sme da stane. To je ključna poruka, to je glavna poruka. Ljudi su razumeli, narod je shvatio o čemu odlučujemo 17. decembra. To nije samo puka formalnost, neki u nizu od izbora. Posle puno godina Srbija se nalazi na velikoj raskrsnici. Hoćemo li napred ili ćemo da se vraćamo unazad.

- Hoćemo li Srbiju 2027. kao modernu, razvijenu, naprednu, ali državu koja se nije odrekla svoje kulture, duhovnosti. Ili ćem onu do 2012. gde su se fabrike zatvarale, ljudi ostajali bez posla. Izbor je vrlo jasan. Sa jedne strane imate politiku budućnosti Srbije, listu Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane. Našu i vašu listu.

Sa druge strane imate sve ostale liste. Bez bilo kakve zablude, da li su lažn ievropejci, kvazi patriote, svima je isti cilj da sruše Vučića i Srbiju. Svima je zajednički gazda Dragan Đoilas, i politički i finansijsi. Ili glasamo za Vučića ili Đilasa.

- Svi gore glavu, na izbore 17. decembra, svi na birališta, svi da izađemo, da pobedimo ubedljivo. Jedna lista, jedna politika, jedna država, jedna ljubav, lista pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić - Srbija da ne sme da stane. Idemo da pobedimo! Živela Srbija!

Izvedena himna Srbije

Puna hala u Kragujevcu

Hala „Jezero“ ispunjena je do poslednjeg mesta. Prisutni su brojni ministri, kao i poznate ličnosti. Skupu prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić, kao i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Među prisutnima je i predsednik SNS Miloš Vučević. Sa razglasa se čuje pesma "Ovo je Srbija".

