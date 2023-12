SIMIĆ RASKRINKAO BRUTALNE ALEKSIĆEVE LAŽI O PLATAMA: Đilasov pulen ostao bez teksta

ĐILASOV pulen Miroslav Aleksić ponovo je u nedostatku dokaza pokušao da lažima napada političke protivnike, pa je tako optužio Igora Simića iz SNS-a da prima navodno šest plata, iako se na zvaničnnom sajtu Agencije za sprečavanje korupcije jasno kao dan vidi da Simić ukupno prima jednu platu!

Foto: RTS/Prtinstkrin

Kada je raskrinkao Aleksićeve podmetačine, Simić mu je uputio ponudu: Ako utvrdite da postoji igde druga plata, spreman sam svega da se odreknem. A pošto to nije istina, Aleksić da se odrekne jedne od svojih plata u humanitarne svrhe!

Kada je shvatio da je uhvaćen u masnoj laži, Aleksić je brže bolje promenio temu!

Kako je tekao razgovor pogledajte i poslušajte u nastavku:

Simić: Primam jednu platu i to je lako proverivo na zvaničnom sajtu Agencije za borbu protiv korupcije!



Aleksić: U skupštini Aljbina Kurtija primate platu.Simić: Lažete, ostavka podneta u decembru prošle godine.Aleksić: U PIO fondu primate platu, na fakultetima primate platu. Da li imate stan u Beogradu?

Simić: Ne, i to je lako proveriti… Molim vas da pričamo o činjenicama, ne da iznosite insinuacije. Apsolutno ne primam više plata i to je lako proverivo, niti sam primao niti primam. I evo sada javno na Medijskom servisu Srbije kažem ovako – ako postoji druga plata koju primam i oni to utvrde, ja sam spreman da se odreknem i nje i bilo koje druge. Ne šeste plate, druge! A ako to nije istina, gospodin Aleksić da se odrekne svoje jedne plate u korist bilo koje humanitarne organizacije. I evo, pozivam ga da to uradi – poručio je Simić.

Umesto da prizna da je masno slagao, Aleksić je brže bolje pobegao od teme!

