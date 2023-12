"OPOZICIJA ZNA DA GUBI U NEDELJU" Brnabić: Laži o ucenjivanju onkoloških pacijenata govore o tome koliko su se srozali

PREDSEDNICA Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da veruje da svi ljudi u Srbiji i sve međunarodne organizacije imaju informacije o haosu koji opozicija sprema u nedelju uveče, nakon zatvaranja biračkih mesta.

Foto: Tanjug

Podvukla je da je informacija o ucenjivanju onkoloških pacijenata za glasanje najmonstruoznija laž do sada.

Brnabićeva je, gostujući na Kurir televiziji, istakla da ako opozicija u centru Beograda, po izuzetno lepom vremenu, okupi manje ljudi nego lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane u Novom Pazaru, jasno govori o tome koliku podršku zaista imaju.

- Opozicija već ima spreman scenario, sada već ne za dan posle izbora, već za dan izbora. Mi imamo te informacije, i verujem da ih imaju i međunarodne organizacije. Oni znaju da gube, i mislim da se to pokazalo i sinoć na njihovom skupu. Svi oni zajedno, Marinika, Ćuta, Dobrica, Miki G17 plus Aleksić... Kada okupite u centru Beograda manje ljudi nego što je naša lista okupila u Novom Pazaru... kako da vam kažem, to je pokazatelj da im i ne ide baš najbolje. Umesto da se trude da obezbede najregularniji mogući proces, njihova taktika je da zatrpavaju i RIK i GIK prigovorima, da im tako blokiraju rad, da proglase pobedu već u noći izbora kako bi na ulici preuzeli vlast. Mislim da je taj scenario neozbiljan, neodgovoran i da nije dobar. Želim da poručim da će Srbija poštovati volju svog naroda, kakva god ona bila. Nećemo dozvoliti nestabilnosti. U nedelju će biti 5.586 stranih posmatrača, što je rekordan broj. Ko god je želeo – može, izvolite. I meni je drago zbog toga. To znači da mahinacije neće biti moguće. Oni se i danas trude da prave uvertiru za haos izbornog dana. Danas pišu da ljudi mogu da glasaju umesto preminule osobe i da će zauzvrat dobiti stan. Svi znaju da je to nemoguće. Opozicija ima duplo više kontrolora na izbornim mestima, i svi znaju da se glasa uz lična dokumenta, koja i ti predstavnici opozicije treba da prekontrolišu. Na ovo čak i ne možemo da odgovorimo - istakla je Brnabićeva.

Upitana da prokomentariše navode opozicionih medija da se onkološki pacijenti ucenjuju zbog glasova, Brnabićeva je rekla sledeće:

- To je toliko skandalozno da ja reči nemam. To govori o tome koliko su se oni srozali, koliko su neobjektivni, pristrasni i neodgovorni. Izvor za tu informaciju je – rekao mi je čovek. U maniru najgorih tračeva. Oni su time direktno pokušali da unize naše lekare, koji formiraju liste čekanja. Njih koji odlučuju ko je koji na listi čekanja, da li će neko ići preko reda, u skladu sa svim zdravtstvenim procedurama. Time su unizili sve naše lekare, a ne listu Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane. Ja sam sigurna da je to monstruozna laž i sigurna sam da građani to vrlo dobro vide.

Ona je podsetila da se izbori u nedelju organizuju na direktan zahtev opozicije.

- Ovi izbori dolaze na eksplicitan zahtev opozicije, koja je na najmonstruozniji način želela da iskoristi tragedije koje su pogodile Srbiju u maju. Oni su na krilima tih tragedija, koristeći emocije ljudi, želeli da dođu na vlast. Oni su pretili da će blokirati međunarodne putne pravce, institucije, praviće haos u državi ako ne bude izbora do kraja godine. Ja verujem da će građani u ogromnoj meri pružiti podršku listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, jer prvenstveno glasaju za rezultate. Ne glasaju za mržnju. A sve što je kompletna opozicija, i leva i desna, imala da ponudi bila je upravo mržnja. Nikakav program, nikakav plan, nikakva ideologija. Samo protiv Aleksandra Vučića. I ja verujem da će i u Beogradu, i u Vojvodini i u čitavoj Srbiji građani glasati za rezultate. Kako god oni budu odlučili, mi ćemo njihovu volju poštovati i ponašati se odgovorno. Nadam se da će opozicija biti odgovorna i ozbiljna, ukoliko izgube. Nadam se da će biti dovoljno odgovornosti među njima da kažu da je ipak najbitnija stabilnost u Srbiji.

Brnabićeva je izjavila da je lista kojoj ona pripada jedina koja je pred građane izašla sa planom i programom u naredne četiri godine.

- Mi smo jedina lista koja je pred građane izašla sa konkretnim programom do 2027. godine. Prosečna plata biće makar 1.400 evra, danas je 830 evra, a mnogi su se i sa tim sprdali. Prosečne penzije i minimalac do 2027. godine biće 650 evra. Želimo i da imamo stopu nezaposlenosti ispod 9 procenata. I verujem da će Srbija nastaviti da pobeđuje ako se budemo odgovorno ponašali u budućnosti. Videla sam prilog oko Centra izvrsnosti u Kragujevcu, to je paradigma našeg razvoja. Želeli smo sve stvari da uradimo kako treba, a ne samo da nešto sagradimo pa kako bude. Taj isti Kragujevac ima Državni data centar, dobiće dva naučno-tehnološka parka. Za vikend smo potpisali ugovor sa CERN-om, i oni će u Krgujevcu čuvati svoje podatke. To je potpuno drugačiji Kragujevac nego nekada. Svesni smo da boljitak nije stigao do svakog građanina pojedinačno. Čeka nas drugo poluvreme, pozivam sve građane da u nedelju glasaju za listu broj jedan Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, kako bismo do 2027. godine i tog Ekspa koji nas čeka, stvorili Srbiju budućnosti - rekla je predsednica Vlade i dodala da se njena lista oslanja na obične ljude.

- Mi smo lista koja veruje u ljude, u običan narod širom Srbije. Zato gradimo puteve svuda u Srbiji, jer samo ako svi ljudi imaju razvijenu infrastukturu, mogu da ispune svoje potencijale. Oni žele da imaju priliku za zaposlenje, zato im trebaju investicije, a investitor neće doći tamo gde nema puta. I želim da kažem da sve što smo postigli, postigli smo zajedno sa našim građanima. Svi uspesi Srbije su njihovi uspesi.

Brnabićeva je navela i primere razvoja Srbije u prethodnih nekoliko godina.

- Kod nas se godinama pričalo o projektima, a nikad se ništa nije uradilo. Tako je bilo i sa KC Niš, to je prvi ikad kompletno završeni klinički centar u Srbiji, otvoren 2017. godine. Niko nije verovao da će ikada biti izgrađen auto-put do Čačka. Brzo smo zaboravili na Prokop, jednu od najlepših železničkih stanica u ovom delu Evrope. Ali ljudi se naviknu brzo na nešto dobro, i sada je to svima normalno. Tako će biti i sa metroom, to je ambiciozan i kompleksan projekat, ali završićemo ga, baš kao što smo i završili KC Niš. Pogledajte Opštu bolnicu u Prokuplju, koju je predsednik Aleksandar Vučić nedavno obišao – i to ćemo završiti. Verujem da ljudi znaju da ćemo sve te stvari mi izgurati do kraja, jer mogu svojim očima da se uvere u mnoge završene projekte. Imamo auto-put do Kruševca, do Šapca, uskoro do Požege.

O zahtevu opozicije za ukidanje tajnosti glasanja, Brnabićeva je navela dva razloga za to.

- Ja vidim dva razloga. Prvi, mislim da je njihova intencija bila da kažu da su nešto predložili RIK-u a da oni to nisu prihvatili. To ne može da bude prihvaćeno, jer je u potpunosti u suprotnosti sa preporukama ODIHR-a. A mi valjda želimo da ispunjavamo te preporuke. Drugi razlog je što je to potpuno nedemokratski zahtev. Oni sa druge strane nikada nisu.

