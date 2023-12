ĐILASOVA OPOZICIJA PLANIRA HAOS NA DAN IZBORA Brnabić: Proglasiće pobedu dok još glasovi ne budu izbrojani, a onda izaći na ulice

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić iznela je u emisiji "Fokus" na B92 da opozicija na dan izbora planira haos i rušenje ustavnog poretka.

FOTO: ATAImages

- Prema informacijama koje mi imamo, a sigurna sam da te informacije imaju i strane organizacije u Srbiji, različite misije, ambasade, opozicija koju predvodi Dragan Đilas na dan izbora planira haos. Oni praktično planiraju da od samog jutra prave haos na biračkim mestima, da zatrpavaju i RIK i sudove i tužilaštva, kako bi uveče bez obzira na rezultate, proglasili pobedu, pre nego što budu rezultati i prebrojani glasovi, izašli na ulice i pokušali da zauzmu vlast preko ulice. Što je direktno stvaranje haosa, panike, što je direktno urušavanje ustavnog poretka Srbije.

Premijerka je rekla da za sve to postoje dokazi.

- To su sve one laži oko fantomskih birača, da su to laži o podmetnutim potpisima, listama... Oni su lagali o tome da smo podmetali neke lažne liste.

Premijerka je ukazala na to da opoziciju nisu zanimali izbori, već haos i zauzimanje vlasti na ulicama i to nasilnim putem.

Brnabić navodi da je i šetnja opozicije do RIK koja se održava večeras jedna vrsta pritiska na RIK ikao oni tamo imaju svoje članove.

- RIK je i komisija u kojoj oni imaju članove i gde imaju kontrolu - rekla je ona i dodala da opozicija radi antidemokratski čin: - To je antidemokratski čin, to eksplicitna pretnja i RIK-u i GIK-u.

Premijerka je reklad a se takođe od opozicije vrši pritisak i na građane time što traži da se paravan okrene, čime bi se videlo za koga su glasali.

- Time oni praktično traže da se ukine tajnost glasanja, što je pod jedan u potpunoj suprotnosti sa zagarantovanim pravom na glasanju na demokratskim izborima.

- Opozicija, dakle, želi da ukine tajnost glasanja.