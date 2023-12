ŠAPIĆ: Nacionalna sabornost oko ključnih tema umesto zloupotreba tragedija i izazivanja panike

ŽIVIMO u vremenu koje je po čitav svet verovatno najteže posle Drugog svetskog rata i dešavaju se ozbiljne geopolitičke promene uz pritiske sa svih strana, te u ovom momentu moramo da postignemo bar minimum nacionalne sabornosti oko ključnih tema, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Foto: Printskrin

Nažalost, pojasnio je Šapić za TV Prva, pojedinci veoma neodgovorno insistiraju na stvarima koje mogu da imaju tragične posledice po čitav naš narod i državu, kao što su, između ostalog, usvajanje rezolucije kojom ćemo mi sami sebe proglasiti genocidnim narodom ili priznavanje nezavisnosti Kosova ili prekidanja odnosa sa našom pravoslavnom braćom iz Rusije.

– Đilas kaže i ne trepne: Lista Šapić-Šešelj vratiće nas u devedesete, a njegova predsednica gradskog odbora i prva na listi, Mila Bizjak, od 2016. do 2020. bila je predsednik skupštine na Starom gradu, gde je bila u koaliciji sa radikalima. Ne znam ko koga ovde zavitlava, da ne upotrebim neki drugi kolokvijalni izraz, koji bi bio autentičniji za ono što želim da kažem. Ona mene proziva, a četiri godine nije bila gadljiva na Šešelja i radikale kad su im trebali da sačuvaju vlast na Starom gradu. Slično, Đilas kaže: Šapić je nedorastao funkciji gradonačelnika. Hajde da vidimo što njega onda tako doraslog nema kao kandidata za gradonačelnika, što ga uopšte i nema na beogradskoj listi, što nije sedeo ni u gradskoj ni u republičkoj skupštini i dokle će više da se sakriva i potura druge. Gurne ljude u vatru, poput Vladimira Obradovića koji kao da je pao s neba, jer čovek ne zna objektivno ništa o lokalnoj samoupravi, a kako i da zna. Posao gradonačelnika Beograda je možda najkomplikovaniji i najkompleksniji u državi, iako nije najodgovorniji, poput predsednika ili premijera, jer oni donose strateške odluke i poput kapetana su velikog broda, ali je zato izuzetno zahtevan i iziskuje značajno iskustvo i znanje iz te oblasti. Gradonačelnik je kao vozač automobila u gradskom jezgru, koji mora da bude spreman da stalno reaguje, dakle, zahteva mnogo veština i iskustva. Kad mu postavite sva ta pitanja i date argumente, prvo dugo ćuti, a onda počinje da glumi „opasnog momka” pa dubokim glasom, „autoritativno” kaže: Šapić je nedorastao. Muka mi je više od prenemaganja, glumljenja nivoa i više klase, kao: Mi malo pričamo, ali kada nešto kažemo, to je onda erupcija pameti. Zato ponavljam da nikada nikog neću pozivati da glasa za mene jer je to čak i neukusno. Glasajte za one koji su merljivi, koji su nešto uradili i kojima biste ostavili svoju decu da o njima povede računa – rekao je Šapić.

Neko može svoju listu da nazove „Srbija protiv nasilja” i da mu svaka druga rečenica bude Ribnikar, Dubona, Orašje, a da pritom ni saučešće poslao nije, naglasio je Šapić.

– O meni su svašta pričali i ćutao sam šest meseci zato što sam smatrao da se o tim stvarima ne govori. Zatim se desio incident na Savskom šetalištu, gde sam odreagovao možda malo više emotivno, ali nije mi žao, on nije zaslužio bolju reakciju. Krivo mi je malo što sam dozvolio da me izbaci iz „ležišta”, a potom su novinari želeli da provere to što sam ja izgovorio, zvali su roditelje tragično stradale dece i oni su im rekli šta su im rekli. O tome da govorim neću, jer da sam hteo to da koristim kao argument, branio bih se njime pre šest meseci kada su me rešetali njihovim lažima sa svih strana. Postoje, dakle, ljudi koji su na sve spremni, čak i da koriste takvu tragediju i nesreću. U osnovnoj hrišćanskoj i pravoslavnoj tradiciji jeste da prvog dana izjavite saučešće, da sedam dana u tišini pustite porodicu da tuguje i pokojnika da se upokoji. Oni nisu pustili ni tri dana, a ne puštaju ni dan-danas. To im je i danas glavna tema, kad ih pitate jeste li bar poslali saučešće, kažu: Nismo, to nije toliko važno za Srbiju – naglasio je Šapić.

Proći će i ovi izbori, dodao je Šapić, i rekao da će se život nastaviti, te da mu neće pasti „kruna s glave” ako ne bude sedeo u Skupštini grada.

– I dalje ću voleti svoj grad i svoj narod. Moramo da nastavimo da živimo u ovom društvu, jedni s drugima. Kad otrujete sve i učinite sve toksičnim, samo je pitanje gde će šta da eksplodira. Zato sam apelovao za dojave o bombama u školama i vrtićima, nemojmo da se igramo sa nekim stvarima zato što se ne završava život nakon 17. decembra – naveo je Šapić.

Dodao je da je postalo neizdrživo s lažnim dojavama bombi u školama i vrtićima i izazivanja opšte panike, te da je otežana okolnost što je napolju hladno da bi deca, a pogotovo mala, stalno izlazila.

– Pre nekoliko dana sam molio da se s tim stane i nikoga nisam imenom prozvao niti sam rekao da to radi neka određena opoziciona stranka. Ako im je cilj unošenje bilo kakve vrste haosa, nek preskoče škole, zaposlene u školama i decu. Neka napadaju mene i nas koje smatraju da smo im protivnici. Javila se samo Đilasova lista koja se osetila prozvanom, od četrnaest lista, samo oni. I šta vam to govori? Nisam prozvao ime liste, niti bilo koga posebno, ali eto oni se sami javili. Nisam čak ni rekao da to radi neka opoziciona stranka, već sam samo pozvao da se to ne radi, pošto je očigledno da je učestalo poslednjih pet nedelja pred izbore – rekao je Šapić.

Podsetio je da su dojave bile i da je bomba u vozilima GSP-a, što se ranije nikad nije radilo i da je čudno da se baš u ovom periodu dva vozila zapale i jedan rastavi napola.

– Pre tri dana iz GSP-a je podneta krivična prijava, jer ima osnovana sumnja da su postojale diverzije u vezi sa ovim autobusima. Imamo stare autobuse, zato ih i menjamo, ali da se baš u kratkom periodu dese tri incidenta. Videćemo šta će istraga da utvrdi, neću da insinuiram. Molim sve da se prizovemo pameti i da neke stvari jednostavno više ne rade, jer treba život da se nastavi i posle 17. decembra – naveo je Aleksandar Šapić.

BONUS VIDEO: SPECIJALCI U AKCIJI: Pogledajte deo prikaza sposobnosti srpske vojske