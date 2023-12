POZIVAM SVE DA SE VRATE Vučić o povratku mladih u Srbiju: Moramo da obezbedimo još investitora, da ljudi imaju posao

NA PREDIZBORNOM skupu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", u Jagodini, predsednik Srbije okupljenima je govorio i o povratku onih koji su otišli u inostranstvo, u Srbiju.

Foto: Novosti

- Ovde u Pomoravlju smo deceniju imali egzodus, odlazili su u zapadne zemlje. Mali broj njih se već vratio, a pozivam ih sve da razmisle. To su za nas ključne stvari. Ovde su sve dobri domaćini. Imamo kuće, ali su prazne - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da "Moramo da obezbedimo još investitora, da ljudi imaju posao."

- Pitate se zašto to nismo uradili ranije. Ne znam. Ja sam kriv. A evo i zašto. Opterećen problemima, svakih sedam dana idem u Brisel. Samo da to imate u vidu. Sa druge strane borimo se za investitore, i ovo će biti rekordna godina. Imamo ih sve više iz Azije. Sve je to rezultat naše politike - dodao je.

