JOVANOV: U Srbiji narod odlučuje ko je vlast, a ko opozicija, a ne nemački političari

MILENKO Jovanov, član predsedništva SNS-a poručio je da naord u Srbiji odlučuje ko je vlast, a ko opozicija i kakva će politika da se vodi.

Foto: Novosti

- U Srbiji narod odlučije ko je vlast, a ko opozicija i kakva će politika da se vodi. Ne nemački političari. A kako narod gleda na one koje Nemački političari spremaju da budu poslušnička vlast u Srbiji, videće se za nedelju dana. Posle toga mogu horski da otpevaju "Danke Dojčland" za to što se "ciljano radilo na njihovom jačanju" i to je to - napisao je Jovanom na društvenoj mreži "Iks".

Foto: Printskrin

