"TIM LJUDIMA BESKRAJNO HVALA": Predsednik Vučić o podršci liste "Srbija ne sme da stane"

PREDSEDNIK Aleksandr Vučić, gostujući na televiziji Pink govorio je o podršci listi "Srbija ne sme da stane".

O tome da su na stubu srama poznati, naročito sportistima, koji su podržali listu "Srbija ne sme da stane".

- Tim ljudima beskrajno hvala. Šta možete da kažete za te ljude osim najlepše moguće stvari. A zašto to radite? Zato što nemate demokratski kapacitet da prihvatite da neko drugi misli drugačije. E, sad, Nikoli Jokiću je nešto potrebno, našem najboljem košarkašu svih vremena. Čovek je sam zaradio svoje milione. On i njegova porodica koji se drže zajedno. To su ljudi koji svesno rade nešto dobro za svoju zemlju. Zar ćete da kažete da je Bjelogrlić pametniji i obrazovaniji od Kanjuha? To je kao da poredite fudbalsko umeće Vučića i Mesija. Ko ih stavlja na stub srama? G17 Aleksić, Tepić? - izjavio je Vučić.

- Velike promene u javnom mnjenju u Srbiji su se dogodile zato što su ljudi ozbiljni i znaju da treba da se bore za svoju decu, roditelje, braću, sestre... Važno je da ljudi izađu - kaže on.