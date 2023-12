EVO ZA ŠTA SE BORI OPOZICIJA: Mladu aktivistkinju SNS-a fizički napao upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke, "borac protiv nasilja" (VIDEO)

PREDSEDNICA Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da je mlada aktivistkinja Srpske napredne stranke fizički napadnuta na Zvezdari ove nedelje, samo zato što je pristojno i kulturno radila kampanju od vrata do vrata.

Foto: Printskrin

Ona je gostujući u jutarnjem oprogramu televizije Prva izjavila da je nju fizički napao upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke, koji je u toj instituciji zaposlen 20 godina, postavljen u vreme bivše vlasti, i da je to odličan dokaz o “diktaturi” u kojoj živimo.

- Naši aktivisti su išli u kampanju od vrata do vrata na Zvezdari, delilu su flajere kulturno i pristojno, ko želi da razgovara super, oni su tu, ko ne želi ne mora. Dakle izuzetno su kulturni. Izašao je jedan gospodin, koji je da stvar bude strašnije upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke. On je u toj instituciji zaposlen od 2003. godine. Što demaskira još jednu laž opozicije – da je za rad u državnim institucijama potrebna članska karta SNS-a. A evo pokazali su kako ti ljudi vide pristojnu Srbiju i Srbiju protiv nasilja – uz šmrkanje narkotika, tu je i guranje mlađih žena od strane starijih muškaraca. Tako bi sutra izgledala i Srbija – maltretiranje svih drugih ljudi koji se drznu da ne misle kao oni. Ovaj slučaj je prijavljen policiji, ali je dobro i da ljudi vide za šta se ovi ljudi bore - izjavila je Brnabić.

Aktivistkinja koja je napadnuta zove se Đurđa Bosnić i njoj su kontatovane lakše telesne povrede a policija je identifikovala Marjana Vujovića kao napadača. Kao dokaz naapda, postoji i snimak sa nadzornih kamera zgrade ispred koje se incident desio.

- Dakle, ovo je Srbija protiv nasilja i pokazatelj za kakvu Srbiju se oni bore. Kada oni idu u kampanju od vrata do vrata u Beogradu, to je kul, odlično, onda su oni među narodom. A nama to nije dozvoljeno, ako neko pokuša tako nešto da uradi, onda može očekivati da će ih stariji muškarci gurati i udarati, i neće ih spasiti ni to što su žene - izjavila je predsednica Vlade.

Premijerka je naglasila da predstavnici opozicije nemaju nikakvu ideologiju, već ih je sve okupila mržnja prema Aleksandru Vučiću dok su fiktivno borci protiv nasilja.

- To su ljudi koji vrednosno, ideološki nemaju ništa čega građani mogu da se drže. Danas pričaju jedno, sutra drugo. Danas su protiv sankcija Rusiji, sutra su za. Ponavljam, ovaj čovek koji je fizički napao našu aktivistkinju, je zaposlen u državnoj instituciji. Dragan Đilas se hvali kako je 115 sudija donelo 132 presude u njegovu korist protiv SNS političara, kako on kaže. Da li će se isto tako hvaliti time pred Evroparlamentarcima, kada kaže da živi u tiraniji, gde SNS ima uticaj na pravosuđe. Eto, toliko o diktaturi - zaključila je premijerka.

