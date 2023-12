PONOŠ DOVEO ZEMLJAKA IZ HRVATSKE DA VODI KAMPANJU OPOZICIJI: Predrag Vujović pokušava da pegla svađe opozicionara

HRVATSKI državljanin Predrag Vujović, koji se predstavlja kao vodeći PR stručnjak u regionu, vlasnik agencije P. R. A., koja osim u zemljama regiona, ima kancelariju i u Beogradu, osmišljava i vodi kampanju koaliciji „Srbija protiv nasilja“, čiji je šef Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde.

Prema rečima sagovornika, svojim koalicionim partnerima doveo ga je Zdravko Ponoš, nekadašnji blizak saradnik Vuka Jeremića koji je prebegao kod Đilasa.

- Njihov zajednički imenitelj je, pored državljanstva Hrvatske, i saradnja sa jednom jakom državom Zapadne Evrope kojoj je najveći interes u Srbiji da na predstojećim izborima „sruši“ predsednika Aleksandra Vučića i da opozicija dođe na vlast - ističe izvor, i dodaje šta je bio povod za dovođenje Vujovića.

- Upravo ta zemlja je i, ocenjujući da se loši lični odnosi između lidera gotovo svih stranaka u koaliciji „Srbija protiv nasilja“ kao i bezidejnost po pitanju osmišljavanja i organizacije kampanje, što je bilo veoma vidljivo i tokom protesta Srbija protiv nasilja, preporučila Vujovića i njegovu agenciju koji bi rukovodio „čitavom pričom“ i pokušao, bar u javnosti, da ispegla njihove odnose i premosti njihove razlike – navodi izvor, i dodaje da mu to baš i nije pošlo za rukom jer opozicionari čak ni uz pomoć ovog PR stručnjaka ne uspevaju da sakriju da očima ne mogu da gledaju jedni druge.

Inače, Predrag Vujović, iako kaže da politika nije njegov baš prvi izbor, često ističe da je on „pionir“ u poslovima političkog marketinga u zemljama bivše Jugoslavije, kao i da je radio PR kampanje za Stipu Mesića i Mila Đukanovića.

Posebno je interesantno i to što je Vujović jednom prilikom izjavio da je „suština uspešnog kriznog PR-a da od minusa napravite plus“. S obzirom na to da opozicionarima rejting nezaustavljivo pada i da su im svi rezultati u minusu, pitanje je da li će bilo koji PR stručnjak to uspeti da pretvori u plus.

