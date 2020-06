M. S. | 27. jun 2020. 18:13 | Komentara: 0

Posle još jedne nečuvene bruke crnogorskog režima u Budvi, koji je po svom brutalnom odnosu prema građanima nadmašio sve ono o čemu su građani Crne Gore čitali i čuli, u želji da se domognu opštinske kase i ponize građane koji su ih oterali sa vlasti zbog organizovanog kriminala i korupcije, crnogorski vlastodršci su nadmašili i sebe!Privatno obezbeđenje u kome su bili i odbornici DPS iz Kolašina, isprskalo je sprejom odbornike legalne vlasti, pretukli ih, a potom dali u šake policajcima umornim od višednevng batinanja naroda da ih strpaju u kazamat! U njihovom odsustvu, okončan je desetodnevni puč, koji će doći na naplatu za dva meseca na lokalim iborima...-SNP najoštrije osuđuje hapšenje svog odbornika Krsta Rađenovića i ostalih opozicionih odbornika u Budvi i napad pripadnika privatnog obezbeđenja na njih. Kad smo pomislili da su organizovana kriminalna grupa u Budvi i vladajuća partija ispucale sav arsenal nepočinstava, koja su se ogledala u siledžijskom ponašanju policije, počeli su da dovode sumnjiva privatna obezbeđenja da i oni tuku odbornike i bacaju hemijska sredstva na njih. SNP zahteva hitno oslobođanje Krsta Rađenovića i ostalih odbornika. Umesto njih, hapsite one koji su ojadili Budvu za desetine miliona evra i prodanog odbornika Džakovića čiji je neprimereni i sramni čin izazvao celi haos u Budvi, saopšteno je iz SNP Crne gore, iz koje poručuju DPS da je vreme ''da prestanete da šaljete u svijet sramotne slike iz našeg grada, kao da se radi o Bejrutu, a ne o metropoli turizma na ovom delu Mediterana''.-Uzalud vam je sav trud da političkom korupcijom i neviđenom drskošću dođete do vlasti. Naum vam neće uspeti jer ćete na narednim lokalnim izborima doživeti još ubedljiviji poraz nego 2016. godine. Više nikad se nećete ponašati prema Budvi onako kako ste navikli jer naš grad konačno ima ljude koji su spremni da ga brane do kraja i da ne dozvole njegovo potonuće u korupciju, kriminal i beščašće, kažu iz SNP.