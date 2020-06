V. K. | 22. jun 2020. 19:58 | Komentara: 0

Direktori bolnice i doma zdravlja u Nikšiću traže od lekara koji su sinoć predvodili litiju za odbranu svetinja u tom gradu da se testiraju na korona virus. Čak 73 lekara je dalo saopštenje u kome demantuju sve ono što im se stavalja na teret.„Direktorka Doma zdravlja i direktor bolnice su pozivali pojedinačno ili po dvoje lekara na razgovor. Objašnjenje je da smo radnici bolnice, a bili smo prisutni na fotografiji i da sada moramo da se testiramo na KOVID, da nam pacijenti ne bi prebacili da smo im preneli infekciju. To je njihovo objašnjenje, žele da imaju pokriće, da test bude negativan, kako eventualno zaraženi pacijenti ne bi mogli da prigovore nama i njima“, kaže ovaj lekar.Saopštenje lekara vam prenosimo u celosti:"Nemamo nameru da se obraćamo anonimnom autoru današnjeg DPS saopštenja. Pišemo ovo zbog građana Nikšića i svih slobodomislećih ljudi u Crnoj Gori.Juče nas je, kao i svaki put do sada, ujedinila ljubav prema Bogu, poštovanje tradicije i borba za pravdu. To je, po našem mišljenju, neosporni dokaz patriotizma i empatije prema svakom čoveku ponaosob.Ni u jednom trenutku nismo prekršili propisane mere NKT-a, a još manje se ogrešili o osnovne postulate lekarske etike.Mi, dole potpisani, smo ostvareni u ljudskom i profesionalnom smislu, te stoga kategorički odbacujemo mogućnost da smo na bilo koji način izmanipulisani. To je bila naša odluka, proistekla iz želje da budemo uz svoju crkvu i sa svojim narodom.Prvo kao ljudi, a potom i kao lekari, uvek ćemo ustati protiv svakog vida diskriminacije, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost onoga ko trpi nepravdu.1. Dr Zorica Nikčević, neuropsihijatar2. Dr Radojka Mićović, neuropsihijatar3. Dr Mara Pješčić, anesteziolog4. Dr Marija Mijušković, anesteziolog5. Dr Dejan Bajović, hirurg6. Dr Dragutin Višnji ć, hirurg7. Dr Stanislava Višnjić , pedijatar8. Dr Dražen Nikčević , stomatolog9. Dr Danijel Golubović, stomatolog10. Dr Ana Đurković, stomatolog11. Dr Milun Koprivica, stomatolog12. Dr Vlado Karadžić, stomatolog13. Dr Tatjana Karadžić, specijalizant porodične medicine14. Dr Zorica Papović, pedijatar15. Dr Nikola Minić, specijalista medicine rada16. Dr Jovan Burić, stomatolog17. Dr Milovan Burić, stomatolog18. Dr Stevan Kulušić, stomatolog19. Dr Slaviša Stanar, stomatolog20. Dr Dragana Stanar, stomatolog21. Dr Roland Sore, hirurg22. Dr Dušanka Milatović-Perović, specijalista infektivnih bolesti23. Dr Rada Sore, specijalista porodične medicine24. Dr Vesko Radanović, stomatolog25. Dr Suzana Golubović, specijalista urgentne medicine26. Dr Olivera Radanović, stomatolog27. Dr Radomir Knežević, ljekar opšte prakse28. Dr Grubač Snežana, pedijatar29. Dr Sanja Čizmović, pedijatar30. Dr Tanja Raičević, pedijatar31. Dr Dragutin Raičević, hirurg32. Dr Milan Knežević, ginekolog33. Dr Mirko Varajić, ginekolog34. Dr Borislav Đurišić, specijalizant psihijatrije35. Dr Predrag Šljivančanin, oftalmolog36. Dr Jovan Kankaraš, specijalizant interne medicine37. Dr Gojko Tomić, stomatolog38. Dr Vjera Bojović, spec. med. rada39. Dr Nada Krivokapić, spec. med. sporta40. Dr Dragica Minić, psihijatar41. Dr Dejan Pavličić, ortoped42. Dr Rajko Pavličić, spec. soc. medicine43. Dr Mitar Šaranović, ortoped44. Dr Marko Mitrović, ORL spec.45. Dr Zoran Mrkić, urolog46. Dr Igor Leković, internista47. Dr Vasiljka Davidović, internista48. Dr Aleksandar Vujović, internista49. Dr Igor Nikolić, internista50. Dr Marinko Janjušević, internista51. Dr Nataša Božović, pedijatar52. Dr Vesna Marojević, pneumoftiziolog53. Dr Jovan Utješinović, pneumoftiziolog54. Dr Vera Bulatović, internista55. Dr Marina Bajović, psihijatar56. Dr Vuk Kankaraš, specijalizant interne medicine57. Dr Pajo Perunović, internista58. Dr Jelena Koprivica, specijalizant porodične medicine59. Dr Srđan Stamenović, specijalista urgentne medicine60. Dr Dušan Burić, stomatolog61. Dr Marija Ivanović, ljekar opšte prakse62. Dr Milena Lalatović, specijalizant porodične medicine63. Dr Jelena Njunjić, specijalista porodične medicine64. Dr Radivoje Grubač, ginekolog65. Dr Spasoje Vujanović, psihijatar66. Dr Biljana Vučić, pedijatar67. Dr Miroslav Matović, specijalista urgentne medicine68. Dr Gordana Matović, spec. kliničke biohemije69. Dr Aleksandra Toljić, pneumoftiziolog70. Dr Dragana Vujanović, anesteziolog71. Dr Ana Nenezić, internista72. Dr Biljana Dendić, transfuziolog73. Dr Sonja Draganić, specijalizant porodične medecine