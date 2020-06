Novosti onlajn/M. SEKULOVIĆ | 21. jun 2020. 12:04 | Komentara: 0

VERNI narod u Crnoj Gori, podržan od komšija i prijatelja vere islamske i katoličke, nastavlja da brani pravoslavne svetinje u Crnoj Gori, nad kojim se nadivala opasnost u vidu Zakona o slobodi veroispovesti.



Po tradiciji prva litija će krenuti iz Berana, ispred Sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog do Đurđevih stupova, katedralnog manastira Eparhije budimljansko-nikšićke.U Podgorici moleban u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja počinje 19 časova, a sat kasnije litija gradskim ulicama. U isto vreme kada i u Podgorici biće služen moleban u crkvi Svete Trojice u Starom gradu u Budvi, a posle toga sveštenu litiju ulicama grada do crkve Svete Petke koju predvodiće episkop budimljansko-nikšićki Joanikije sa sveštenstvom.Foto: N. SkenderijaU Nikšiću će moleban biti služen u 19 sati u sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog a posle toga krsni hod ulicama grada, baš kao i u Baru, dok će moleban u crkvi Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom početi u 20 časova, nakon toga litija do crkve Svetog arhangela Mihaila.U Kotoru moleban Presvetoj Bogorodici biće služen u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu u 19 časova, a u isto vreme služiće se moleban i u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Dobroti, posle čega je krsni hod ulicama drevnog grada.Prošlonedeljno hapšenje paroha danilovgradskog protojereja Željka Ćalića nije pokolebalo verne Danilograda u očuvanju svojih svetinja. Druga litija nakon obnove njihovog održavanja, pod sloganom "Danilovgrad brani svetinje" biće održana nakon molebana u sabornom hramu Svete Tekle u Danilovgradu, koji će početi u 18:00 sati.Litiju predvodi protojerej Predrag Šćepanović, a u Pljevljima moleban sa litijom u Crkva Sv. Petke u 20 časova. Litiju će predoviditi rektor Cetinjske bogoslovije otac Gojko Perović.- Draga braćo i sestre, gospodo pljevaljska, hapšenje i procesuiranje sveštenstva i vjernog naroda najbolji je pokazatelj koja je zapravo namena Zakona o slobodi veroispoviesti – konačni obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori.Foto: Arhiva "Novosti"Rešenjem kojim se uskraćuje boravak arhijerejskom namjesniku pljevaljskom, protojereju – stavroforu Saši Janjiću započeo je progon pljevljaljskog sveštenstva. Pljevlja su vekovima bila čuvar jedinstva naše Crkve, a to smo pokazali i našim litijama koje se od ove nedelje opet nastavljaju, uz poštovanje preporuka NKT-a.Silom prilika litije su bile obustavljenje, ali tamo gde smo stali – nastavljamo, saopšteno je iz Crkvene opštine Pljevlja.Molebani i litije će biti održani i u drugim gradovima u Crnoj Gori, u 19, odnosno 20 časova.Foto: Vlado PavićevićPozivamo vernike i ostale učesnike molitvenih litija da se i u litijama i u svakodnevnom životu pridržavaju zdravstvenih mera koje se odnose na ličnu higijenu i zdravstvenu zaštitu, o čemu je javnost dovoljno upoznata preko Instituta za javno zdravlje i medija. Jer, dužnost nam je da, čuvajući sebe, čuvamo i sve oko sebe. Jer, brat, a svaki čovek nam je brat, najveća je svetinja na zemlji.Upućujemo i poziv Državnom tužilaštvu i Upravi policije, kao i drugim nadležnim organima, da se pre i posle litija ponašaju zakonito i da ne donose, kao prošle nedelje i ranije, nezakonite akte protiv sveštenstva, monaštva i vernog naroda zbog učešća na litijama.