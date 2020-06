Milutin Sekulović | 21. jun 2020. 09:35 | Komentara: 0

VASOJEVIĆI, kroz generacije, ljubomorno čuvaju predanje o poreklu jednog od najznamenitijih Srba. Da su Karađorđevići poreklom iz Vasojevića, pa i srpski vožd Karađorđe kao najslavniji na impresivnoj listi znamenitih istorijskih ličnosti koje su pripadale ovom plemenu, postoje brojni dokazi. Ipak, razni "istoričari" pokušavaju da ospore ovu činjenicu.- Svedoci smo, poslednjih godina, da je u raznim pamfletima "utvrđeno" da Karađorđevići nisu Vasojevići, nego navodno Klimenti, iz albanskog plemena rimokatoličke veroispovesti, ili Kuči... Najbolji demanti ovim pisanijima je Njegoševagramata da je Karađorđe iz Vasojevića - kaže istoričar Goran Kiković, predsednik Srpske narodne odbrane Vasojevića i Limske doline.Vladika Petar II Petrović Njegoš izdaje knezu Aleksandru Karađorđeviću 1840. godine Gramatu na titulu vojvode i patriote, i sa gordošću napominje da je knežev otac "bivši vožd Đorđije Petrović poreklom od drevnih knezova naše provincije Vasojevića".PODSEĆA ovaj istoričar na protu Miloša Velimirovića, koji je još 1738. godine pisao o Karađorđevom poreklu.- Bilo je deset Đurišića, pa kad Turci napadoše a potom pećki Hodover Avdi-paša Mahmut-Begović popali Vasojeviće i mnogo roblja odvede u Peć, tada su poveli i četiri sina Đurova, među njima Jovana Đurišića sa sinom Petrom i unukom Đorđijem, koji kao i mnogi drugi najaviše da pređu u islamsku veru. Međutim, oni pobegoše u Moravu. Jovan deda Đorđijev (Karađorđev) vratio se u Vasojeviće, beleži Tomaš Katanić. Slično Kataniću piše poznati istoričar Milenko Vukićević, koji kaže "moguće da su se Karađorđevi preci, silazeći iz Metohije, još negde zadržali, dok nisu došli u Beogradski pašaluk". Ako su ove tvrdnje tačne, a morale bi da jesu, jer ih beleže savremenici Karađorđevi, pre svega pop Petar Katana, koji je lično razgovarao sa Karađorđem, najverovatnije je da je i Petar, Karađorđev otac (jedan od devet Jovanovih sinova), rođen u Kraljima i da se oženio Maricom Aletić iz Kralja i da je Karađorđe rođen u Kraljima i da su ih tada odveli Turci u Metohiju (Peć), kako pišu Vukićević i Katanić - kaže Kiković.Karađorđe, delo Paje Jovanovića u Crkvi Zahvalnici u Radovanjskom luguDalje navodi da pored ostalih istoričara, i Dragan Samardžić piše da su Karađorđevi preci došli u Šumadiju, najverovatnije posle austro-turskog rata 1737-1739. kada su se Srbi selili predvođeni patrijarhom Arsenijem Četvrtim Šakabendom...KIKOVIĆ dokumentuje tvrdnje o tome da je Karađorđe bio Vasojević, rečima Njegoševog učitelja Sime Milutinovića Sarajlije.- On je bio pisar Karađorđevog Sovjeta 1808. godine i nije imao potrebe da nagađa o poreklu Karađorđevu. On je bio u položaju da se neposredno od vožda i njegove porodice obavesti o njegovom poreklu. O rođenju voždovom Milutinović beleži i u stihovima: "Po rođenju Vasojević sinom / Srbom Petrom našijem pitomcem / i Maricom Artemide Ninfom...". Dalje Milutinović beleži "u to doba i Vasojevići (stigoše) Karađorđa davnjašnji zemljaci - Vasojevići" - kaže Kiković.ISTIČE naš sagovornik da su sigurni i tačni podaci Konstantina Nenadovića, iako je njegovo veliko delo ugledalo svetlost dana tek 1883. godine. Ovo zato što je na njemu sarađivao sin Karađorđev, knez Petar, i mati Marica, oboje rodom iz Vasojevića."I u Srbiju se on preselio otac Karađorđev Petar sa još jednim bratom dok su mu dva brata ostala u Vasojevićima", beleži Nenadović. Marica, mati Karađorđeva, rodom je bila iz Vasojevića, odnosno da se rodila u Vasojevićima - priča Kiković, i naglašava da je znameniti Marko Cemović zapisao da se sa svojom dvojicom sinova Petrom i Mirkom otac Karađorđev naselio u Vuševcu.Eto, sada u Vasojevićima, osim spomenika voždu Karađorđu, u Kraljima, iznad Andrijevice, za koje se veže predanje kao o domu glasovitog junaka, vijori i ratna zastava vođe Prvog srpskog ustanka.Domaćin u Topoli Dragan Živanović i Goran Kiković sa barjakom koji je nosio Tanasko RajićKOPIJA čuvene relikvije, barjaka iz Prvog srpskog ustanka koji je nosio Karađorđev vojvoda Tanasko Rajić, u rukama je Vasojevića od polovine marta. Tada je Goran Kiković, inače, i potpredsednik SO Berane, posetio Topolu i primio barjak od predsednika Opštine Dragana Živanovića.- Počastvovan sam što barjak slobode nosim u Vasojeviće, odakle potiče Karađorđe, vođa Prvog srpskog ustanka - rekao je Kiković tom prilikom domaćinima u Topoli.