U JEKU javnog žigosanja građana da su sa derbija Partizan - Crvena zvezda, odigranog u Beogradu, uneli koronu u Crnu Goru, širenje virusa je locirano među članovima Demokratske partije socijalista u Kolašinu.Prema saznanjima "Novosti", u ovom gradu je veći broj ljudi u samoizolaciji, a među njima je i predsednik kolašinskog odbora DPS Milosav Bulatović, kao i više opštinskih funkcionera i članova ove stranke. Virus je u ovaj grad, kako se pretpostavlja, doneo član familije jednog od rukovodilaca Nacionalnog štaba za zarazne bolesti koji je sa suprugom hospitalizovan u Podgorici. On je pre deset dana prisustvovao sastancima u Opštini Kolašin, ali i u DPS, čije su prostorije u istoj zgradi.- Nemam simptome bolesti, osećam se dobro - kaže Bulatović, i potvrđuje da je sa grupom saradnika imao sastanak sa zaraženom osobom iz Podgorice u kolašinskoj opštini. Svi učesnici ovog susreta su testirani i još uvek čekaju na rezultatate.Građani Kolašina se čude što se zaraza "lepi" samo za članove DPS, ali i sa nelagodom primaju vest o eventualnom importu virusa u njihov grad. To je drugi po redu ulazak virusa u grad na Tari, budući da je proletos u ovom mestu boravio stranac, pripadnik jedne od NATO armija, za koga se utvrdilo da je zaražen. Tada je privremeno zatvoren hotel, a veliki broj ljudi je testiran.Vest o tome da su članovi DPS zaraženi stigla je u jeku režimske kampanje koja je u središte stavila osobe koje su poslednjih dana imale kontakte sa Srbijom. Direktor crnogorskog instituta za javno zdravlje Boban Mugoša samo dan ranije izjavio je da se virus vratio zbog neodgorovnih građana Crne Gore, koji su preko BiH ulazili u Srbiju, učestvovali u velikim skupovima i istim putem se vraćali kući.Još je konkretniji direktor KC Crne Gore Jevto Eraković:- Za ovakvu situaciju kriv je odlazak crnogorskih državljana na fudbalski derbi Partizan - Zvezda koji je igran u Beogradu. Crna Gora je odgovorno pristupila zaštiti zdravlja, zbog čega i nije dozvoljeno otvoranje granica sa Srbijom.Nikšićka policija podnela je nadležnom tužiocu krivičnu prijavu protiv N. P. (37), N. V. (32) i Đ. M. (41) zbog sumnje da su počinili krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijane opasne zarazne bolesti.- Proverama je utvrđeno da su ove osobe 4. juna izašle iz Crne Gore i preko teritorije BiH ušle u Srbiju. Tri dana kasnije istim putem su se vratile u Crnu Goru - saopštila je Uprava policije, i dodala da osumnjičeni nisu prijavili nadležnima da su boravili u susedstvu.Više je faktora koji utiču na jačanje sumnji da režim u Crnoj Gori prikriva realno epidemijsko stanje. Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti (NKT) ni posle tri i po sata zasedanja juče se nije oglasilo. Zasada je registrovano 13 novoobolelih, a novo uznemirenje izazvala je izjava Sanje Medenice iz operativnog štaba za praćenje epidemiološke situacije u turističkoj sezoni, koja je kazala da se u državi trenutno 207 osoba nalazi u samoizolaciji.Povodom sve glasnijih tvrdnji da je korona "uvezena" kao alibi za zabranu litija, oglasio se i Demokratski front tvrdnjom da je Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti postalo "partijska ćelija" DPS.- Neistinite su tvrdnje o uvezenim slučajevima virusa korona sa fudbalskog derbija u Srbiji. Na koji bi se način uopšte moglo utvrditi da je virus donesen sa stadiona u Beogradu, a ne iz BiH, u kojoj takođe ima zaraženih? Jedino što je iz Srbije uvezeno a ima veze sa virusom korona jeste znanje članova NKT koje su tamo stekli, a ovde ga srozali do mere da bude pokriće za sramnu propagandu DPS.Elektronski mediji u Crnoj Gori objavili su informaciju da je koronom inficiran i suprug jedne tužiteljke iz Podgorice, koji je sakrio podatak da je iz Srbije u Crnu Goru ušao preko BiH. Da stvar bude gora, on je bio u kontaktu sa bratom koji je u zatvoru u Spužu, a vikend je proveo s porodicom.U BERANAMA, gde je upravo zatvorena kovid-bolnica, pod merama samoizolacije je osam lekara i tehničara. Oni su došli u kontakt sa virusom, budući da nisu imali kompletnu zaštitnu opremu prilikom susreta sa pacijentom za koga se utvrdilo da ima simptome korone. Ovaj pacijent nije bio na utakmici u Beogradu, niti odlazi na litije, baš kao ni drugi zaraženi iz Berana kod koga je virus otkriven kada je došao na testiranje zbog odlaska u inostranstvo.