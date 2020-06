M. S. | 19. jun 2020. 17:41 | Komentara: 0

Predsednik SO Budva Krsto Radović saslušan je danas po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva od strane Specijalnog policijskog tima, čime je nastavljen pritisak DPS režima na Demokrate.Ovo je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, čiji funkcioner Radović je nakon saslušanja saopštio da je skandalozno da SDT koji treba da se bavi ozbiljnim krivičnim delima kao što su korupcija, a između ostalog i politička korupcija, istražuje procesne radnje vođenja jednog lokalnog parlamenta.-Pored toliko nerasvetljenih afera u Budvi, SDT se bavi procesnim radnjama lokalnog parlamenta i time koliko je ko od odbornika imao replika i koliko je to vremena trajalo. Ovakov ponašanje SDT-a je neverovatno isto onoliko koliko je neverovatno to da Upravna inspekcija imenuje predsednika Opštine i predsednika Skupštine opštine Budva, kaže Radović, koji smatra da je u ovakvoj državi koja je preplavljena kriminalom i korupcijom sve moguće.-Što se tiče krivičnih prijava svakom razumnom čoveku izgledaju kao obične logičke karikature, jer apsolutno tu nema nikakvih elemenata krivičnog dela. U pitanju su partijske krivične prijave sa elementima organizovanosti, a sa ciljem vršenja pritiska na pravosudne organe. Radi se o isključivom pritisku ne samo prema meni, već i prema gospodinu Lješeviću, Đuranoviću i svima onima koji nemaju člansku kartu DPS-a i ne pripadaju organizovanoj kriminalnoj grupi.Neće voditi Budvu oni koji su krali u prethodnom periodu. Milo Đukanović i njegov režim su navikli na pljačke, ali Budvu im dati nećemo, Crnu Goru im dati nećemo, pljačke više nema, kaže Radović, koga specijalni tim saslušava posle krivične prijave koju su protiv njega I još nekoliko osoba iz lokalne uprave u Budvi podneli iz Opštinskih odbora DPS I Crnogorske partije, koji po svaku cenu žele da smene voljom naroda izabrana rukovodstvo Budve. Prijava je podnesena zbog navodno dve sporne sednice SO Budva, na kojima nije došlo do glasanja o poverenju predsedniku Opštine Budva Marku Batu Careviću I Radoviću.