M. S. | 17. jun 2020. 12:43 |

Posle nečuvene bruke i brutalne policijske intervencije, policija je uvela ‘’novo rukovodstvo’’- takozvanog predsednika Opštine Vladimira Bulatovića (Crnogorska) i ‘’predsednicu’’ SO Snežanu Kuč (DPS)

Posle nečuvene bruke i brutalne policijske intervencije iz čista mira, hapšenja i prebijanja čelnika Opštine i SO, građana Budve, ali i zaposlenih, policija je u zgradu opštinskkih organa uprave uvela ‘’novo rukovodstvo’’- takozvanog predsednika Opštine Vladimira Bulatovića (Crnogorska) i ‘’predsednicu’’ SO Snežanu Kuč (DPS). Njih dvoje izabrani su na ‘’sednici’’ SO održanoj u turističkoma naselju Slovenska plaža, kojoj su prisustvovali odbornici DPS i ‘’nezavisni odbornik’’ Stevan Džaković.





-Ovo je skandal nečuvenih razmera. Ljudi su svezani, prebijeni i uhapšeni, iz čista mira. Iza svega ovoga stoji samo jedan čovek u Crnoj Gori, kazao nam je predsednik OO Demokratske Crne Gore u Budvi, Dragan Krapović.





O bestijalnosti do zuba naoružanih i oklopljenih pripadnika policije, pričala je zaposlena u Opštini Buudva Tanja Kraljević.





-Policija je nogama otvarala vrata kancelarija. Vukli su nas za ruke, na silu izvlačili iz kancelarija. Hodnici su bili puni suzavca. Nisu mi dozvolili ni da uzmem telefon kada su me izbacili iz kancelarije, pričala je Kraljević.