Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije najavio je nastavak litija, navodeći da nikada nije "sprečavao narod da radi božje delo".





"Ako narod hoće litije - neka ide u litije. A narod to hoće. Mene uporno, gde god dođem, to pitanje pitaju. Ja im kažem - to je vaše. Ako narod hoće krsne hodove, koji traju 700 godina ovde, sigurno je da će se oni nastaviti", rekao je Amfilohije u nedelju nakon liturgije koju je služio u manastiru Stanjevići kod Budve, prenosi portal Vijesti.

On tvrdi da je nastavljen progon crkve i da je nerazuman postupak vlasti da podnese krivičnu prijavu protiv sveštenika Slobodana Zekovića, zbog organizovanja litije održane nakon službe u Hramu Sv. Jovana Vladimira.